Ejército Nacional destruyó campamento atribuido al Clan del Golfo en Remedios, Antioquia

Resumen: Ejército Nacional destruyó un campamento del Clan del Golfo en Remedios, Antioquia, donde se hallaron armas, explosivos y munición.

Un campamento del Clan del Golfo fue localizado y destruido por tropas del Ejército Nacional en zona rural del municipio de Remedios, nordeste de Antioquia, durante una operación desarrollada en la vereda Mata Arriba. Según las autoridades, el lugar era utilizado por esta estructura armada ilegal para planear acciones violentas y coordinar actividades criminales en la región.

La operación estuvo a cargo de soldados del Batallón de Selva N.° 55, quienes tras labores de inteligencia y control territorial lograron ubicar el sitio donde se concentraban integrantes del grupo armado. En el lugar se halló un importante arsenal que evidencia la capacidad logística y ofensiva que mantenía esta estructura ilegal en el nordeste antioqueño.

Durante el procedimiento, las tropas incautaron nueve armas de fuego, más de 8.000 cartuchos de diferentes calibres, explosivos de alto poder, cordón detonante, una granada y un artefacto explosivo improvisado, el cual fue destruido de manera controlada por personal especializado para evitar riesgos a la comunidad y a los uniformados.

Además del material bélico, en el campamento del Clan del Golfo fueron encontrados equipos de comunicación, portafusiles, material de intendencia, elementos de campaña y documentos que serían utilizados para la coordinación de acciones delictivas en esta zona del departamento.

De acuerdo con el Ejército Nacional, este resultado representa un golpe significativo a la estructura criminal, al afectar su capacidad de mando, planeación y movilidad, así como reducir los riesgos para la población civil que habita en sectores rurales de Remedios y municipios cercanos.

Todo el material incautado fue puesto a disposición de la Sijín en el municipio de Segovia, donde se adelantan las diligencias judiciales correspondientes para fortalecer los procesos investigativos contra esta organización armada ilegal.

Finalmente, el Ejército reiteró que continuará desarrollando operaciones sostenidas en Antioquia con el objetivo de proteger a las comunidades, fortalecer el control territorial y neutralizar las acciones de los grupos armados que afectan la seguridad y la tranquilidad en la región.