Resumen: Sergio Fajardo ha oficializado a la académica Edna Bonilla Sebá, exsecretaria de Educación de Bogotá, como su fórmula vicepresidencial para las elecciones de 2026, consolidando una apuesta netamente pedagógica y técnica bajo el sello de Dignidad y Compromiso. Con esta elección, Fajardo busca atraer al electorado de centro mediante una dupla que prioriza la equidad social y la transformación educativa, distanciándose de la polarización política para presentarse como una alternativa de gestión basada en la experiencia administrativa y el rigor académico.

Fajardo anunció a su fórmula a la Vicepresidencia: es una contadora y exsecretaria de Educación

El candidato presidencial Sergio Fajardo oficializó esta mañana a Edna Bonilla Sebá como su fórmula vicepresidencial para las elecciones de mayo.

Bonilla, reconocida académica y exsecretaria de Educación de Bogotá, llega a la campaña de Dignidad y Compromiso con el objetivo de consolidar una propuesta técnica, alejada de los extremos políticos y centrada en la reducción de las desigualdades sociales.

¿Quién es Edna Bonilla?

La nueva integrante de la carrera por la Casa de Nariño no es una política tradicional. Su perfil destaca por un profundo rigor académico y experiencia en la gestión pública:

Formación: Contadora pública de la Universidad Nacional, especialista en Gerencia de Impuestos y doctora en Estudios Políticos.

Trayectoria: Ha sido profesora asociada de la Universidad Nacional por más de dos décadas y dirigió la Secretaría de Educación de Bogotá, donde lideró programas de acceso a la educación superior y reducción de brechas tras la pandemia.

Enfoque: Su trabajo se ha centrado en la tributación del suelo, la política fiscal para bienes públicos y la equidad social.

Una dupla de “profesores”

Con este anuncio, Fajardo busca diferenciarse de las coaliciones de derecha e izquierda, apelando a un electorado que prioriza la coherencia y la experiencia administrativa. Durante el evento de presentación, Fajardo subrayó:

“Con Edna compartimos una visión: la educación no es un eslogan, es la herramienta para que el origen social de un niño en Colombia no defina su futuro. Ella representa la seriedad y el conocimiento que el país necesita para sanar la polarización”.

El panorama electoral

La designación de Bonilla se produce en una semana crucial para la política colombiana, justo después de las elecciones legislativas y en medio de la definición de las fórmulas de otros candidatos como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella.

Fajardo, quien se inscribirá oficialmente este viernes, apuesta a que este “equipo de docentes” logre capturar el voto de centro que en contiendas anteriores le ha sido esquivo por estrechos márgenes.

