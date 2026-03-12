Resumen: Buen Comienzo habilita la antigua estación El Bosque en Aranjuez para atender a 150 familias. Un equipo interdisciplinario cuidará a menores y gestantes.

¡Cero excusas para el cuidado! Buen Comienzo abre sede en estación El Bosque en Aranjuez

La emblemática infraestructura de la antigua estación del ferrocarril El Bosque, en Aranjuez, recobra vida con un propósito social de alto impacto. Desde este jueves 12 de marzo, este espacio se transforma oficialmente en un centro de operaciones del programa Buen Comienzo, desplegando toda su artillería institucional para velar por el bienestar de la primera infancia en el nororiente de Medellín.

El objetivo principal es brindar atención integral a hogares que requieren acompañamiento especializado, enfocándose en la modalidad familiar para garantizar que los más pequeños crezcan en condiciones dignas.

En esta primera etapa, el programa beneficiará a unas 150 familias de la zona, quienes tendrán acceso a un robusto equipo interdisciplinario. No se trata solo de un lugar físico, sino de una intervención completa que incluye la labor de docentes, nutricionistas, psicólogos, artistas y hasta doulas, conformando un paquete de profesionales dedicados a potenciar el desarrollo desde la gestación.

La oferta está diseñada específicamente para mujeres gestantes, madres lactantes y niños que no superen los 36 meses de vida, cubriendo así la etapa más crítica del crecimiento humano donde se sientan las bases del futuro.

Al situarse en un punto estratégico de la comuna 4, la atención será mucho más cercana y oportuna, facilitando que los padres y cuidadores asistan a las jornadas pedagógicas y de salud.

Con este nuevo punto de atención, la Alcaldía de Medellín busca consolidar procesos de crianza consciente y asegurar un desarrollo motriz, artístico y nutricional que blinde a la niñez contra la vulnerabilidad.

