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Resumen: En Medellín, 7.312 hogares reciben cada mes, en promedio, facturas de agua en cero pesos gracias a un consumo eficiente del recurso. El programa de Mínimo Vital de Agua Potable beneficia a 49.387 hogares y ha permitido ahorrar 178.836 metros cúbicos de agua potable y reducir los vertimientos al alcantarillado. Para acceder al beneficio, los hogares deben cumplir requisitos como tener Sisbén IV entre A1 y C18 y mantenerse al día con la cuenta de cobro.

¡Factura en cero! 7.312 hogares de Medellín reciben el beneficio por ahorrar agua

En Medellín, 7.312 hogares han logrado, en promedio cada mes durante 2026, que su factura del servicio llegue a cero pesos gracias a un consumo de agua que se mantiene dentro del límite establecido por el programa de Mínimo Vital de Agua Potable (MVAP).

La estrategia, liderada por la Secretaría de Gestión y Control Territorial, beneficia actualmente a 49.387 hogares, equivalentes a 193.377 personas. Para garantizar el acceso al volumen básico de agua, el Distrito ha destinado más de $35.000 millones de recursos propios.

Ahorro de agua y alcantarillado

Además del beneficio para las familias, el programa ha generado resultados en el consumo del recurso. Los hogares beneficiarios han ahorrado 178.836 metros cúbicos de agua potable y han reducido en 225.058 metros cúbicos los vertimientos al sistema de alcantarillado.

Estas cifras hacen parte de las acciones preventivas frente a escenarios de menor disponibilidad de agua, como los relacionados con el fenómeno de El Niño, y buscan disminuir la presión sobre los embalses y las plantas de tratamiento de las entidades prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado.

El límite establecido para acceder al beneficio es de 1,5 metros cúbicos por persona al mes. De acuerdo con la Administración Distrital, mantenerse dentro de este volumen permite que los hogares vinculados puedan obtener una factura de cero pesos.

Abril tuvo el mayor número de hogares con factura en cero

El seguimiento realizado entre enero y agosto muestra que abril fue el mes con el mayor número de hogares que alcanzaron este resultado. En ese periodo, 7.844 familias registraron una factura de cero pesos.

Durante ese mismo mes se evitó el consumo de 23.988 metros cúbicos de agua potable y se generó un ahorro de 30.054 metros cúbicos en los vertimientos al alcantarillado.

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Reutilizar el agua también hace la diferencia

Parte de los resultados está relacionada con prácticas que las familias pueden aplicar diariamente. Entre las recomendaciones de la Administración Distrital se encuentra reducir las duchas a cuatro minutos y reutilizar el agua de la lavadora para limpiar pisos y realizar descargas sanitarias.

También se aconseja cerrar las llaves mientras se lavan los dientes, los utensilios o durante el proceso de enjabonarse las manos.

Blanca Núñez, habitante del barrio Santa Cruz La Rosa, contó que en su hogar aprovechan el agua de la lavadora para lavar patios y baños, además de utilizarla para regar las plantas.

Requisitos para acceder al beneficio

Para acceder al Mínimo Vital de Agua Potable es necesario cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 0506 de 2023. Entre ellos se encuentran tener una clasificación del Sisbén IV entre A1 y C18, estar al día en la cuenta de cobro y contar con coincidencia de dirección.

De esta manera, el programa combina el acceso al volumen básico de agua potable con medidas orientadas a reducir el consumo y los vertimientos. Los resultados registrados durante 2026 muestran el impacto de estas prácticas entre los hogares beneficiarios.