Resumen: Las autoridades aplicaron nueve medidas cautelares de extinción de dominio sobre seis inmuebles vinculados al ‘Tren de Aragua’ en Bogotá, incluidos un hotel y varios bares que funcionaban bajo la fachada de sindicatos. Los bienes, valorados en $8.100 millones, eran usados para narcotráfico, extorsión, licor adulterado, armas y explotación sexual. Con esta operación, la Policía y la Fiscalía buscan debilitar las finanzas de la organización criminal y frenar su capacidad para delinquir en la ciudad, mientras se investiga la responsabilidad de los sindicatos utilizados como fachadas.

¡Fachadas criminales! Sindicatos, hoteles y bares del ‘Tren de Aragua’ caen bajo extinción de dominio en Bogotá

En una operación coordinada entre el Gaula de la Policía Nacional, la Comisión Especializada Contra las Finanzas Criminales (CEFIC1) y la Fiscalía General de la Nación, se aplicaron nueve medidas cautelares de extinción de dominio sobre bienes vinculados al grupo criminal transnacional conocido como ‘Tren de Aragua’.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó que con estas acciones se lograron afectar seis inmuebles, entre ellos un hotel y varios establecimientos nocturnos que funcionaban bajo la fachada de sindicatos. Los bienes, ubicados en Bosa y Kennedy, tienen un avalúo cercano a los $8.100 millones y eran utilizados para actividades como venta de estupefacientes, comercialización de licor adulterado, explotación sexual, almacenamiento de armas de fuego y planeación de extorsiones.

“Nuestra prioridad en la Alcaldía, en llave con la Policía y la Fiscalía, es identificar estos bienes y garantizar que no puedan ser utilizados, llegando a esta medida importantísima de extinción de dominio para darle un golpe a las finanzas del ‘Tren de Aragua’”, afirmó Galán.

Las investigaciones señalaron que los inmuebles habían sido adquiridos con recursos provenientes de extorsiones, tráfico de drogas y otras rentas ilegales, con el objetivo de lavar activos y sostener la expansión criminal del grupo. ´

Entre los predios afectados se encuentra el Hotel Los Potrillos, identificado como escenario de retenciones ilegales y torturas contra víctimas de extorsión durante 2023, vinculado a alias ‘Mizon’, cabecilla del grupo delincuencial Los Maracuchos’ y enlace con el ‘Tren de Aragua’.

Asimismo, se estableció que la estructura criminal utilizaba bares y discotecas que operaban como supuestos sindicatos para encubrir sus actividades ilícitas y dificultar la labor de inspección y control de las autoridades.

El alcalde destacó que “la figura del sindicato está siendo utilizada por actores criminales para cometer delitos en algunas zonas de Bogotá. Ya hemos avanzado en su identificación y seguiremos trabajando con el Ministerio del Trabajo para determinar la responsabilidad de los sindicatos que amparan establecimientos vinculados a estas redes”.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, señaló que es “grave que organizaciones con licencias sindicales amparen actividades comerciales y encubran delitos de alto impacto. La extinción de dominio es apenas un paso; también debe investigarse la responsabilidad de los representantes legales que permiten estas fachadas”.

Con esta operación, se busca afectar de manera significativa las finanzas del ‘Tren de Aragua’, debilitando su capacidad para financiar delitos, intimidar a comerciantes y afectar la seguridad de la ciudadanía.