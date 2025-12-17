Resumen: Zulma Guzmán fue capturada en Londres tras ser rescatada del río Támesis. Está acusada de envenenar con talio a dos menores en Bogotá.

Capturan en Reino Unido a Zulma Guzmán por la muerte de dos menores con talio en Bogotá

Las autoridades internacionales confirmaron la captura de Zulma Guzmán Castro, investigada en Colombia por su presunta responsabilidad en la muerte de dos menores de edad tras un envenenamiento con talio ocurrido en Bogotá.

La detención se produjo en el Reino Unido, luego de que la mujer fuera rescatada del río Támesis, en la ciudad de Londres, donde permanecía prófuga de la justicia y con una circular roja vigente de Interpol.

De acuerdo con información revelada por medios británicos, Guzmán Castro fue ubicada el martes 16 de diciembre en horas de la mañana, a la altura del puente de Battersea.

La Policía Metropolitana de Londres recibió el aviso sobre una mujer en situación de riesgo y, minutos después, unidades de la Policía Marítima lograron sacarla con vida del agua. Posteriormente fue trasladada a un hospital, donde se confirmó que presentaba lesiones que no comprometían su vida.

La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación señala que Zulma Guzmán habría coordinado el envío de unas frambuesas contaminadas con el metal pesado talio, las cuales fueron entregadas como un supuesto regalo a través de una empresa de mensajería.

Las víctimas, dos menores de edad, consumieron el alimento entre el 5 y el 9 de abril de este año, lo que derivó en una intoxicación fatal confirmada por Medicina Legal.

El ente acusador estableció, tras análisis forenses y pruebas recolectadas por el CTI, que el talio fue la causa directa de la muerte de las niñas.

La Fiscalía también documentó que Guzmán Castro salió de Colombia tras los hechos y emprendió una ruta de fuga por varios países, entre ellos Argentina, Brasil, España y finalmente el Reino Unido.

Un juez de control de garantías de Bogotá había emitido orden de captura en su contra, lo que permitió la activación de la circular roja de Interpol y la coordinación con autoridades británicas para su localización. En Inglaterra, un juzgado de magistrados de Westminster expidió una orden judicial que permitió su detención.

Las autoridades colombianas confirmaron que, una vez su estado de salud lo permita, Zulma Guzmán será puesta bajo custodia para comparecer ante la justicia británica, donde se adelantará el proceso de extradición solicitado por Colombia.

La Fiscalía busca que la mujer responda ante los tribunales por este caso que ha generado conmoción nacional por la crueldad de los hechos.

