Resumen: En un operativo en el barrio San Pablo de Medellín, la Policía capturó en flagrancia a un miembro de "La Terraza" con 32 kilos de marihuana y armas.

Golpe a ‘La Terraza’: desmantelan centro de acopio y capturan a presunto integrante en San Pablo

La ofensiva contra las estructuras criminales en la capital de Antioquia sumó un nuevo resultado en las últimas horas. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó a través de sus redes sociales un exitoso operativo articulado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en el barrio San Pablo, donde se logró la captura en flagrancia de un presunto integrante del grupo delictivo organizado “La Terraza”.

Durante la diligencia, las autoridades lograron desmantelar un punto de acopio que servía como centro de operaciones para la distribución de estupefacientes en el nororiente de la ciudad.

En el procedimiento de flagrancia, los uniformados incautaron un importante arsenal y una gran cantidad de alucinógenos que estaban listos para ser comercializados.

Según el reporte oficial, se hallaron 32 kilos de marihuana, cifra que representa cerca de 32.000 dosis de esta sustancia, valoradas en aproximadamente $160 millones de pesos.

Además del estupefaciente, fueron decomisadas dos armas de fuego y tres proveedores, armamento con el que la estructura criminal presuntamente protegía el lugar y ejercía control territorial.

De acuerdo con la información suministrada por el mandatario, la droga incautada pretendía ser distribuida en el sector de Granizal.

Con este golpe, las autoridades logran afectar directamente las finanzas de “La Terraza”, una de las organizaciones con mayor trayectoria delictiva en el Valle de Aburrá.

Gutiérrez enfatizó que el trabajo conjunto entre la alcaldía y los entes judiciales continuará sin tregua para reforzar la seguridad en la ciudad.

¡Otro más!‍♂️ En un trabajo articulado con la Fiscalía, en el barrio San Pablo, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un integrante de “La Terraza” y desmanteló un punto de acopio de estupefacientes. En el procedimiento fueron incautados 32 kilos de marihuana (cerca de… pic.twitter.com/fMYoUnhbdt — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 14, 2026

