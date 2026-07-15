Resumen: El turismo sexual sigue bajo la lupa en Medellín. Migración Colombia inadmitió a seis estadounidenses y ya son 101 los extranjeros devueltos este año por presuntas intenciones de explotación sexual.

Más de 100 extranjeros inadmitidos en el aeropuerto de Rionegro por presunto turismo sexual

El turismo sexual continúa siendo uno de los principales focos de control en el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, Antioquia. Recientemente, Migración Colombia inadmitió a seis ciudadanos estadounidenses que pretendían ingresar al país y que, según las autoridades, tendrían como propósito realizar actividades relacionadas con la explotación sexual en Medellín.

Los extranjeros llegaron en un vuelo procedente de Miami y fueron sometidos a entrevistas migratorias y revisiones de equipaje. De acuerdo con Migración Colombia, durante los procedimientos se recopilaron elementos que llevaron a establecer que su presunta intención estaba relacionada con el turismo sexual, por lo que se les negó el ingreso al territorio colombiano.

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Entre los hallazgos realizados durante la inspección, los funcionarios encontraron paquetes con billetes de un dólar estadounidense que, según las autoridades, serían utilizados para entregar propinas y realizar pagos en establecimientos nocturnos de El Poblado.

Con estos seis casos, ya son 101 los extranjeros inadmitidos en lo que va de 2026 por presuntas intenciones de participar en actividades asociadas al turismo sexual en Medellín.

La cifra ya representa un avance significativo frente a los 140 casos registrados durante todo 2025, por lo que las autoridades estiman que este año podría superarse ampliamente ese registro.

Los controles hacen parte de la estrategia conjunta entre Migración Colombia y la Alcaldía de Medellín para combatir la explotación sexual, tanto de menores de edad como de personas adultas, mediante verificaciones en el principal terminal aéreo del departamento.

Durante la misma jornada, las autoridades también reportaron la captura de un ciudadano mexicano que era requerido mediante circular roja de Interpol por una corte de Estados Unidos por los presuntos delitos de fraude electrónico y lavado de activos. Tras su detención, quedó a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de extradición.

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