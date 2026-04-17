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    ¡Pidieron un servicio de transporte y terminaron robándose el vehículo! Caen extranjeros tras atraco en Bogotá

    Lo que empezó como un servicio por aplicación terminó en un atraco y robo de un vehículo. La reacción de las autoridades fue clave.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Pidieron un servicio de transporte y terminaron robándose el vehículo! Caen extranjeros tras atraco en Bogotá
    Captura del video de X @SeguridadBOG.
    ¡Pidieron un servicio de transporte y terminaron robándose el vehículo! Caen extranjeros tras atraco en Bogotá

    Resumen: Capturan en Bogotá a dos extranjeros tras robar un vehículo usando una app de transporte. Policía recuperó el carro.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo terminó con la captura de dos ciudadanos extranjeros en Bogotá, luego de que presuntamente hurtaran un vehículo tras solicitar un servicio.

    De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos se registraron en la localidad de Barrios Unidos, donde los implicados, de 21 y 24 años, habrían abordado un vehículo como pasajeros y posteriormente intimidaron al conductor con un arma para despojarlo del carro.

    Tras la denuncia del caso, las autoridades activaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar el vehículo pocos minutos después en otro punto de la ciudad.

    La rápida reacción policial fue clave para frustrar el robo y proceder con la captura en flagrancia de los presuntos responsables.

    Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en poder de los detenidos un arma traumática con munición, elemento que habría sido utilizado para cometer el atraco. El vehículo fue recuperado y entregado a su propietario.

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    Según el reporte oficial, el seguimiento se facilitó mediante herramientas tecnológicas que permitieron rastrear la ubicación del vehículo, lo que aceleró la intervención de las patrullas.

    Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por delitos relacionados con robo y porte ilegal de armas.

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    Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier hecho delictivo de manera oportuna, destacando la importancia de la denuncia para actuar con rapidez y evitar que estos casos se repitan.

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