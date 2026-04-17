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Resumen: Capturan en Bogotá a dos extranjeros tras robar un vehículo usando una app de transporte. Policía recuperó el carro.

¡Pidieron un servicio de transporte y terminaron robándose el vehículo! Caen extranjeros tras atraco en Bogotá

Un operativo terminó con la captura de dos ciudadanos extranjeros en Bogotá, luego de que presuntamente hurtaran un vehículo tras solicitar un servicio.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos se registraron en la localidad de Barrios Unidos, donde los implicados, de 21 y 24 años, habrían abordado un vehículo como pasajeros y posteriormente intimidaron al conductor con un arma para despojarlo del carro.

Tras la denuncia del caso, las autoridades activaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar el vehículo pocos minutos después en otro punto de la ciudad.

La rápida reacción policial fue clave para frustrar el robo y proceder con la captura en flagrancia de los presuntos responsables.

Durante el procedimiento, los uniformados hallaron en poder de los detenidos un arma traumática con munición, elemento que habría sido utilizado para cometer el atraco. El vehículo fue recuperado y entregado a su propietario.

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Según el reporte oficial, el seguimiento se facilitó mediante herramientas tecnológicas que permitieron rastrear la ubicación del vehículo, lo que aceleró la intervención de las patrullas.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por delitos relacionados con robo y porte ilegal de armas.

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Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier hecho delictivo de manera oportuna, destacando la importancia de la denuncia para actuar con rapidez y evitar que estos casos se repitan.

Tirados en el piso y acorralados por @PoliciaBogota terminaron estos dos extranjeros, quienes pidieron un servicio de transporte por plataforma y en el camino hurtaron el vehículo. La reacción inmediata de las patrullas permitió ubicarlo en la Cr. 51 con 71. Los sujetos deberán… pic.twitter.com/ob0XG5jF0U — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 17, 2026

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