Resumen: La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín realizará la última Adoptatón del año este domingo 23 de noviembre (9:00 a.m. a 3:00 p.m.) a las afueras de Plaza Mayor, con 80 perros y gatos disponibles. Coincidiendo con el evento, se convocará una gran concentración (11:00 a.m.) contra el uso de la pólvora. El Distrito ya ha superado la meta de adopciones con 1.450 en 2025.

Este fin de semana será la última adoptatón del año en Medellín; hay mascotas hermosas buscando hogar

La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín realizará este domingo 23 de noviembre la última jornada de adopción de perros y gatos del año, buscando que 80 animales encuentren un hogar antes de la temporada decembrina. El evento se llevará a cabo a las afueras de Plaza Mayor, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

La jornada de adopción no será la única actividad. Simbólicamente, a las 11:00 a.m. se convocará en el mismo lugar una gran concentración contra el uso de la pólvora, donde los asistentes firmarán un manifiesto para pedir la prohibición de los fuegos artificiales, los cuales causan gran sufrimiento a los animales.

Le puede interesar: ¡Les desmantelan el arsenal! Hallan depósito ilegal del Clan del Golfo en el Bajo Cauca

Cifras Récord en Adopciones y Rescates

La administración distrital destacó que el Centro de Bienestar Animal La Perla ha tenido un año de cifras históricas. De una población total de 2.548 perros y gatos, actualmente 1.848 están aptos para adopción.

En lo corrido de 2025, se han realizado 3.781 rescates de animales. En cuanto a las adopciones, el Distrito ya ha superado la meta anual del Plan de Desarrollo, alcanzando las 1.450 adopciones. La expectativa es cerrar el año con cerca de 1.600 adopciones de todas las especies.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Este fin de semana será la última adoptatón del año en Medellín; hay mascotas hermosas buscando hogar