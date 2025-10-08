Resumen: Un ciudadano extranjero fue inadmitido en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro tras hallarle una maleta con decenas de artículos sexuales. Las autoridades sospechan de fines de explotación sexual.

Le hallaron una maleta de juguetes sexuales: extranjero fue inadmitido al llegar al aeropuerto de Rionegro

En la mañana de este 8 de octubre, un ciudadano estadounidense fue inadmitido por las autoridades migratorias luego de que su equipaje levantara sospechas durante los controles de ingreso.

Según el informe oficial, los oficiales de Migración y la Policía Nacional detectaron irregularidades al revisar una de las maletas del viajero, la cual contenía una gran cantidad de juguetes sexuales, lubricantes, aceites, condones y sustancias que alteran el rendimiento sexual.

Durante la entrevista protocolaria, el ciudadano no logró justificar de manera coherente los motivos de su viaje ni los artículos transportados, lo que llevó a las autoridades a sospechar que pretendía ingresar con fines de explotación sexual.

Tras la verificación y las declaraciones inconsistentes, Migración Colombia determinó su inadmisión y ordenó su retorno inmediato a Estados Unidos en un vuelo de regreso.

Este hecho se suma a otro similar ocurrido menos de un día antes, cuando otro individuo con antecedentes por delitos sexuales fue rechazado en el mismo aeropuerto de Rionegro. Ambos casos refuerzan la alerta sobre el turismo sexual que intenta ingresar al país.

