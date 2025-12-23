Resumen: Migración Colombia inadmitió a un ciudadano estadounidense en el aeropuerto de Rionegro tras detectar una alerta internacional por delitos sexuales. Más de 70 casos similares se registran en 2025.

Le cerraron la puerta en el aeropuerto de Rionegro: inadmiten a extranjero por alerta de delitos sexuales

-Las autoridades migratorias impidieron el ingreso al país de un ciudadano estadounidense en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, tras detectar una alerta internacional vinculada a antecedentes por delitos sexuales.

La medida se adoptó como acción preventiva para la protección de niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional.

El extranjero inadmitido arribó en un vuelo procedente de Orlando y, durante el control migratorio de rutina, su información fue verificada en los sistemas de Migración Colombia.

En ese proceso se activó una alerta Angel Watch, un mecanismo de cooperación internacional que advierte sobre personas con antecedentes relacionados con delitos sexuales contra menores.

Luego de analizar el caso, la autoridad migratoria aplicó las causales de inadmisión 4 y 15 establecidas en la normatividad vigente, decisión que impidió su entrada a Colombia. Según Migración Colombia, este tipo de medidas buscan reducir riesgos asociados al turismo con fines de explotación sexual y fortalecer la protección de la niñez.

Este caso se suma a una tendencia creciente en los controles migratorios en Antioquia. En lo corrido de 2025, más de 70 ciudadanos extranjeros han sido inadmitidos en el aeropuerto José María Córdova por posibles riesgos relacionados con delitos sexuales.

Las autoridades reiteraron que la inadmisión de personas con alertas internacionales es una herramienta clave para garantizar la seguridad y los derechos de los menores en Colombia, y anunciaron que los controles continuarán reforzándose en los principales puntos de ingreso al país.

Tolerancia cero frente a la explotación sexual.

En 2025 ya son 71 extranjeros y presuntos depredadores sexuales inadmitidos. En 2024 fueron 40, para un total de 111 en dos años, un incremento del 246% frente al periodo 2022–2023. Este resultado es posible gracias al… https://t.co/r6YbKrRGIR — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) December 23, 2025

