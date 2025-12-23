Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Le cerraron la puerta en el aeropuerto de Rionegro: inadmiten a extranjero por alerta de delitos sexuales

    Migración Colombia inadmitió a un ciudadano estadounidense en el aeropuerto de Rionegro tras detectar una alerta internacional.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Le cerraron la puerta en el aeropuerto de Rionegro: inadmiten a extranjero por alerta de delitos sexuales
    Foto de Migración Colombia.
    Le cerraron la puerta en el aeropuerto de Rionegro: inadmiten a extranjero por alerta de delitos sexuales

    Resumen: Migración Colombia inadmitió a un ciudadano estadounidense en el aeropuerto de Rionegro tras detectar una alerta internacional por delitos sexuales. Más de 70 casos similares se registran en 2025.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    -Las autoridades migratorias impidieron el ingreso al país de un ciudadano estadounidense en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, tras detectar una alerta internacional vinculada a antecedentes por delitos sexuales.

    La medida se adoptó como acción preventiva para la protección de niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional.

    El extranjero inadmitido arribó en un vuelo procedente de Orlando y, durante el control migratorio de rutina, su información fue verificada en los sistemas de Migración Colombia.

    En ese proceso se activó una alerta Angel Watch, un mecanismo de cooperación internacional que advierte sobre personas con antecedentes relacionados con delitos sexuales contra menores.

    Lea también: Medellín mantiene atención nutricional para primera infancia en temporada navideña

    Luego de analizar el caso, la autoridad migratoria aplicó las causales de inadmisión 4 y 15 establecidas en la normatividad vigente, decisión que impidió su entrada a Colombia. Según Migración Colombia, este tipo de medidas buscan reducir riesgos asociados al turismo con fines de explotación sexual y fortalecer la protección de la niñez.

    Este caso se suma a una tendencia creciente en los controles migratorios en Antioquia. En lo corrido de 2025, más de 70 ciudadanos extranjeros han sido inadmitidos en el aeropuerto José María Córdova por posibles riesgos relacionados con delitos sexuales.

    Las autoridades reiteraron que la inadmisión de personas con alertas internacionales es una herramienta clave para garantizar la seguridad y los derechos de los menores en Colombia, y anunciaron que los controles continuarán reforzándose en los principales puntos de ingreso al país.

    Más noticias de Medellín


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde de Medellín anuncia importantes beneficios tributarios para los ciudadanos

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.