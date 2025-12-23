Medellín mantiene atención nutricional para primera infancia en temporada navideña

Resumen: Buen Comienzo mantiene activa la atención nutricional en Medellín durante diciembre para niñas, niños y gestantes, con líneas habilitadas para reportar casos.

Con el mensaje claro de que el hambre no se toma descanso, la Alcaldía de Medellín anunció que durante el mes de diciembre se mantiene activa la atención nutricional para niñas, niños y mujeres gestantes y lactantes a través del programa Buen Comienzo.

La alcaldía informó que, pese a la temporada de vacaciones y celebraciones de fin de año, continuará en funcionamiento el programa Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer, con el fin de garantizar acompañamiento oportuno a la población de primera infancia que presente riesgos de desnutrición o inseguridad alimentaria.

Según la Alcaldía, las familias podrán reportar casos relacionados con bajo peso, desnutrición, riesgo nutricional o dificultades de acceso a alimentos, a través de la línea telefónica (604) 385 55 55, extensión 9896, habilitada durante todo el mes de diciembre para canalizar la atención especializada.

Desde la alcaldía destacaron que el enfoque integral del programa permite no solo intervenir de manera temprana, sino también fortalecer hábitos de alimentación saludable en los hogares, contribuyendo al desarrollo físico y cognitivo de los menores desde sus primeros años de vida.

Las autoridades resaltaron que este acompañamiento constante ha tenido resultados positivos. De acuerdo con cifras oficiales, la tasa de desnutrición aguda en Medellín pasó de cerca del 1 % en 2023 a menos del 0,5 % en 2025, una reducción significativa que refleja el impacto de las políticas públicas enfocadas en la niñez.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que no ignore señales de alerta y utilice los canales institucionales disponibles, recordando que la atención nutricional oportuna puede marcar la diferencia en el bienestar y el futuro de miles de niñas y niños en la ciudad.

