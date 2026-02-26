Resumen: Michael, estadounidense de 45 años, fue capturado en Miami por abuso sexual de menores en Medellín. Fico anuncia más operativos con autoridades de EE.UU.

Estadounidense de 45 años capturado en Miami por abuso de menores en Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que este jueves 26 de febrero se llevó a cabo en Washington la audiencia judicial contra Michael, un ciudadano estadounidense de 45 años acusado de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la capital antioqueña.

Según informó Fico Gutiérrez, Michael era investigado desde 2024 por pagos sospechosos que realizó relacionados con explotación sexual de menores.

El 1 de noviembre de 2024, cuando regresaba desde Colombia en un vuelo hacia Estados Unidos, fue abordado en el aeropuerto de Miami por la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) y por HSI.

“Le piden el celular, que ese procedimiento lo pueden hacer en Estados Unidos, e inmediatamente encuentran la evidencia de que este tipo había tenido relaciones con menores de edad en Medellín y que se habían realizado pagos, que constituye eso un delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”, explicó el alcalde.

El mandatario destacó que este caso fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Policía Nacional, la Fiscalía, la Alcaldía de Medellín y las agencias estadounidenses, particularmente HSI, que ha liderado gran parte de las operaciones contra abusadores sexuales en la ciudad.

El alcalde reveló que había sido invitado a estar presente en la audiencia en Washington, pero no pudo viajar por razones de agenda. Sin embargo, confirmó que en los próximos días habrá nuevas reuniones tanto en Medellín como en Bogotá y Estados Unidos con las agencias de seguridad para priorizar más casos.

Cabe recordar que en 2025 se lograron dos cadenas perpetuas contra violadores de niños y niñas en Medellín, gracias al trabajo articulado de las autoridades.

La audiencia contra el ciudadano estadounidense se está llevando a cabo en este momento en Washington, y se esperan los resultados una vez concluya el proceso judicial. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando en la identificación de más casos y en la coordinación de nuevos operativos para desmantelar redes de explotación sexual de menores en Medellín.

