Martín Arzuaga incendia las redes con ataques contra Atlético Nacional, demostrando un sesgo profesional impropio de un periodista de ESPN. Foto: Tomada de Instagram @martinarzuaga / Créditos al autor

Resumen: La metamorfosis de Martín ‘el Torito’ Arzuaga de futbolista a "periodista" de ESPN ha culminado en un activismo incendiario que confunde el análisis deportivo con el berrinche de un hincha resentido. Al tildar de "robo" un fallo arbitral y calificar a Atlético Nacional como el "rey de los regalos", Arzuaga no solo exhibe una animadversión patológica contra el equipo más laureado de Colombia, sino que utiliza su micrófono internacional para destilar un veneno que caldea peligrosamente el ambiente futbolístico. Resulta patética su doble moral, pues mientras lanza acusaciones que rozan la calumnia jurídica contra el verde paisa, mantiene un silencio sepulcral cuando los errores arbitrales favorecen a su amado Junior, demostrando que su ética profesional es tan inexistente como la objetividad que su cargo le exige.

Del gol al odio: Martín ‘el torito’ Arzuaga cambia la pelota por el veneno contra Atlético Nacional

La metamorfosis de Martín ‘el Torito’ Arzuaga, de delantero rústico a presunto analista de medios, ha completado su transición hacia el activismo más incendiario y menos profesional que se recuerde en la pantalla de un prestigioso medio internacional.

Con la ligereza de quien confunde un micrófono internacional con la barra brava de una tribuna, Arzuaga ha vuelto a volcar su bilis contra Atlético Nacional, demostrando que el uniforme de “periodista” le queda tan grande como la objetividad que se le exige a alguien en su posición.

Su reciente diatriba en redes sociales, donde tildó de “robo” un fallo arbitral a favor de Santa Fe y se atrevió a bautizar al equipo paisa como el “Rey de los regalos”, no es más que el berrinche de un hincha que no soporta la grandeza ajena desde la comodidad de su nuevo pedestal.

Resulta paradójico, por no decir hipócrita, que el hoy comunicador se rasgue las vestiduras denunciando supuestos delitos arbitrales cuando el beneficiado es el verde de la montaña, mientras mantiene un silencio sepulcral y cómplice cuando los errores de los jueces le dan una mano a su amado Junior de Barranquilla.

Del gol al odio: Martín ‘el torito’ Arzuaga cambia la pelota por el veneno contra Atlético Nacional

Arzuaga parece olvidar que el arbitraje colombiano es una tragedia equitativa que reparte mediocridad para todos los bandos; sin embargo, en su narrativa sesgada, solo existe la conspiración cuando el “Rey de Copas” sale favorecido.

Su acusación frontal de “robo” no solo es una irresponsabilidad mediática que caldea innecesariamente un ambiente futbolístico ya de por sí violento, sino que roza la calumnia jurídica, esa que suele terminar en retractaciones humillantes frente a un juez.

Es lamentable que una cadena del prestigio del medio en el que trabaja, permita que su imagen sea arrastrada por el fango de la animadversión personal.

Arzuaga ha decidido ignorar la responsabilidad social que conlleva portar un micrófono poderoso para dedicarse a destilar veneno, comportándose más como un provocador de redes sociales que como un profesional de la información.

Mientras el fútbol colombiano intenta sobrevivir a la tensión constante, personajes como ‘el Torito’ prefieren alimentar la hoguera del odio, demostrando que, aunque haya cambiado los guayos por el traje de set, su criterio sigue atrapado en el barro de la falta de argumentos y el regionalismo más barato.

Más noticias de Deporte