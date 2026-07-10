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Resumen: Un juez envió a prisión al ciudadano venezolano capturado con explosivos cerca de la Plaza Botero, en Medellín. La Fiscalía lo investiga por terrorismo.

¡Lo frenaron antes de una tragedia! A la cárcel extranjero capturado con explosivos en Plaza Botero

Lo que comenzó como un patrullaje de rutina terminó con el hallazgo de un peligroso cargamento de explosivos en pleno centro de Medellín. Un juez envió a la cárcel a un ciudadano venezolano de 39 años, capturado cerca de la Plaza Botero con material explosivo en un morral.

El procesado fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y deberá responder por los delitos de terrorismo y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, municiones de uso restringido, privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Según las autoridades, el comportamiento sospechoso del hombre llamó la atención de los policías, quienes decidieron practicarle un registro.

En el procedimiento fueron encontrados una barra de pentolita, un rollo de cordón detonante, cinco barras cilíndricas con cableado eléctrico, un extintor modificado con conexiones externas, además de herramientas técnicas como un medidor de continuidad y un cautín. También le incautaron dos equipos de radiocomunicación y dos teléfonos celulares.

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Tras el hallazgo, la zona fue acordonada mientras técnicos antiexplosivos inspeccionaban el material para garantizar la seguridad de los transeúntes y descartar cualquier riesgo en este concurrido sector turístico y comercial de Medellín.

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Como parte de la investigación, la Fiscalía y la Policía Metropolitana realizaron un allanamiento en la vivienda del procesado, ubicada en el municipio de Bello.

Aunque en el inmueble no fueron encontrados nuevos elementos relacionados con el caso, las autoridades recopilaron información que ahora hace parte del proceso judicial.

Las investigaciones continúan para establecer el origen de los explosivos, determinar cuál sería el posible objetivo del material incautado y verificar si el capturado tendría vínculos con organizaciones criminales o redes dedicadas a actividades terroristas en la región.

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