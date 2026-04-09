Pidieron su expulsión: extranjero merodeaba colegios de Antioquia generando riñas y alteraciones

Resumen: Detienen a extranjero en Rionegro tras generar alteraciones en colegios; autoridades piden su expulsión de Colombia.

La presencia de un extranjero generó preocupación en varios colegios del Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, luego de que se reportaran comportamientos agresivos y alteraciones del orden en inmediaciones de instituciones educativas.

De acuerdo con el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, las alertas comenzaron a circular entre padres de familia, quienes advirtieron sobre un extranjero que presuntamente habría protagonizado riñas e intimidaciones en planteles educativos.

Tras las denuncias, se desplegó un operativo conjunto entre la Policía Nacional y autoridades de municipios cercanos, lo que permitió ubicar al ciudadano norteamericano en el sector de Llanogrande, en jurisdicción de Rionegro.

Según el reporte oficial, el hombre fue encontrado en estado de alteración, por lo que se le impuso un comparendo y fue trasladado a un centro de protección.

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Las autoridades confirmaron que el extranjero no cuenta con orden de captura vigente en Colombia; sin embargo, tras su identificación, se estableció que es requerido por la justicia de Estados Unidos por hechos relacionados con comportamientos similares.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó formalmente a Migración Colombia iniciar el proceso de deportación inmediata, teniendo en cuenta los antecedentes y el riesgo que representaría su permanencia en el país.

Mientras avanzan los trámites con autoridades migratorias y diplomáticas, el ciudadano permanece bajo custodia preventiva.

Las autoridades reiteraron que se mantienen las verificaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y garantizar la seguridad en entornos educativos.

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