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    Momento en que un camión atropelló a una mujer durante una caravana política en Cundinamarca

    Una mujer permanece en estado delicado tras ser atropellada por un camión durante una caravana política.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Momento en que un camión atropelló a una mujer durante una caravana política en Cundinamarca
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Momento en que un camión atropelló a una mujer durante una caravana política en Cundinamarca

    Resumen: Una mujer resultó gravemente herida tras ser atropellada por un camión durante una caravana política en Fusagasugá. Las autoridades investigan lo ocurrido.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una mujer atropellada permanece en delicado estado de salud luego de sufrir un grave accidente durante una caravana política realizada el pasado domingo en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, en apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

    La víctima fue identificada como Ángela, una reconocida empresaria de la región que resultó gravemente lesionada tras ser arrollada por un camión en las inmediaciones de una estación de servicio ubicada sobre la vía Bogotá-Girardot.

    De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la mujer atropellada sufrió múltiples fracturas, lesiones que obligaron su traslado de urgencia a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica y con pronóstico reservado.

    Lea también: ¡Urgente! Dejaron en libertad a Blessd: jueza aseguró que no habría existido el secuestro extorsivo que le acusan

    Videos captados por cámaras de seguridad muestran el momento en que un camión que se desplazaba en dirección a Bogotá realiza un giro para ingresar a la estación de servicio.

    En ese instante, la mujer fue impactada y quedó tendida sobre el pavimento.

    El hecho generó momentos de angustia entre los asistentes a la manifestación política, quienes reaccionaron de inmediato para auxiliar a la víctima mientras llegaban los organismos de emergencia.

    Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar si existió algún tipo de responsabilidad por parte de los involucrados.

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