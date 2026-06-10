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Resumen: Capturan en Estados Unidos a un extranjero investigado por presunta explotación sexual de menores. El caso tendría conexiones con Colombia y Medellín.

Cayó en Estados Unidos un hombre por caso de explotación sexual infantil en Medellín

Las autoridades de Estados Unidos capturaron a un ciudadano extranjero que, según las investigaciones, habría utilizado a Colombia, incluyendo Medellín, como destino para presuntas conductas relacionadas con la explotación sexual infantil.

El caso se suma a una serie de operativos desarrollados en coordinación entre organismos nacionales e internacionales para combatir este tipo de delitos.

El detenido fue identificado como Krisztian, de 45 años y residente de Delray Beach.

La captura fue realizada en Fort Lauderdale por agentes de Homeland Security Investigations (HSI) y Customs and Border Protection (CBP), quienes adelantan el proceso judicial en su contra por cargos asociados a material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades, durante las diligencias de investigación fueron examinados dos teléfonos celulares que estaban en poder del extranjero.

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La revisión de los dispositivos permitió encontrar material de abuso sexual infantil, elemento que hace parte de las evidencias recopiladas dentro del caso.

Las pesquisas señalan que el hombre habría tenido vínculos con actividades relacionadas con la explotación sexual infantil, utilizando diferentes destinos internacionales, entre ellos Colombia.

Aunque el proceso continúa en desarrollo, las autoridades mantienen las investigaciones para establecer el alcance de las conductas que se le atribuyen.

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Este caso se suma a las acciones adelantadas contra personas involucradas en delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Según cifras entregadas por las autoridades, entre 2024 y 2026 han sido capturados 33 extranjeros por hechos relacionados con abuso o explotación sexual de menores. De ese total, 18 procedimientos se realizaron en Medellín y los otros 15 en diferentes países.

Las autoridades reiteraron que continuarán fortaleciendo la cooperación internacional para identificar, ubicar y judicializar a quienes pretendan cometer este tipo de delitos contra la población infantil.

‼️Otro más Krisztian Kovacs de 45 años y residente de Delray Beach, fue capturado por autoridades de Estados Unidos (HSI y CBP) en Fort Lauderdale y enfrenta cargos relacionados con material de abuso sexual infantil. Según la investigación, habría utilizado a Colombia,… pic.twitter.com/IDQEAvpCdd — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 10, 2026

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