Resumen: Ante la gravedad de las lesiones y la pérdida de sangre, la víctima fue ingresada de urgencia a cirugía y, según el último reporte, se debate entre la vida y la muerte bajo pronóstico reservado.

¡Entre la vida y la muerte! Un «sardino» lo apuñaló en el estómago, en Itagüí

Minuto30.com .- Un grave hecho de intolerancia tiene a un hombre de 31 años luchando por su vida en un centro asistencial, luego de ser brutalmente atacado con un arma cortopunzante en la madrugada de este martes, 9 de junio, en el municipio de Itagüí. Las autoridades confirmaron la rápida captura del agresor, quien ya contaba con un grave historial delictivo.

Los hechos se registraron sobre las 12:25 a. m. en el barrio Villa Paula, específicamente a la altura de la Calle 47 con Carrera 50, en inmediaciones del Parque del Brasil.

Según los testimonios, la víctima se encontraba departiendo con un grupo de amigos en el sector cuando, de manera sorpresiva, apareció el presunto agresor. Por motivos que aún son materia de investigación, ambos se enfrascaron en una fuerte riña callejera que terminó cuando el atacante desenfundó un arma blanca y lo hirió de gravedad.

Estado de salud crítico

Tras recibir las puñaladas, el hombre de 31 años fue auxiliado de inmediato por las personas del sector y trasladado de urgencia a un centro asistencial. El reporte médico detalla la severidad del ataque, el cual le dejó lesiones de consideración:

Una herida en el estómago de aproximadamente 4 centímetros de profundidad, además de una profunda y extensa cortada en la mano izquierda de 17 centímetros de largo por 7 centímetros de ancho.

Ante la gravedad de las lesiones y la pérdida de sangre, la víctima fue ingresada de urgencia a cirugía y, según el último reporte, se debate entre la vida y la muerte bajo pronóstico reservado.

Captura y un peligroso antecedente

La rápida reacción de los cuadrantes de la Policía permitió la captura del atacante poco después del hecho.

El detenido fue identificado como un joven de 21 años de edad. quien ya presentaba anotaciones por el delito de homicidio.

El joven capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para iniciar su proceso de judicialización, donde deberá responder, inicialmente, por el delito de tentativa de homicidio.