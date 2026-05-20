Resumen: Un video publicado por la sobrina de la estilista Yulixa Consuelo Toloza se ha viralizado en redes sociales al convertirse en un homenaje familiar que recopila recuerdos, fotografías y momentos íntimos de su vida. El material, difundido por Ítala Aguayo, muestra la cercanía con su entorno y la forma en que su familia la despide desde lo emocional, resaltando el vínculo que mantuvo desde la infancia y el impacto de su ausencia en su círculo más cercano.

“Extrañarte es el privilegio de haberte vivido”: el desgarrador video con el que sobrina despide a Yulixa Toloza

El fallecimiento de la estilista Yulixa Consuelo Toloza ha generado una ola de reacciones en redes sociales, especialmente por un video publicado por su familia que se ha convertido en el centro de la conversación digital. En el material, su sobrina realiza un homenaje íntimo que reconstruye, a través de fotografías y recuerdos, la vida cotidiana de la mujer de 52 años.

El contenido ha circulado ampliamente en plataformas como Instagram, donde usuarios han compartido el mensaje de despedida que acompaña las imágenes, convertido en símbolo del duelo familiar.

Un homenaje familiar que se volvió viral

El video fue publicado por Ítala Aguayo, sobrina de la estilista, quien recopiló distintos momentos familiares para despedirla públicamente. En la pieza audiovisual se observan cumpleaños, reuniones, abrazos y escenas cotidianas que retratan la cercanía entre Yulixa y su entorno más cercano.

El mensaje que acompaña el video resalta el vínculo afectivo que ella mantuvo con la familia desde su infancia. Según el relato, llegó al hogar cuando era apenas una niña pequeña y creció en un entorno en el que fue considerada parte fundamental del núcleo familiar.

En las imágenes también se destaca su papel como figura presente en la vida de sus sobrinos, a quienes acompañó de manera constante y con quienes compartió distintos momentos de su crecimiento.

El homenaje está acompañado de varias frases que han sido ampliamente compartidas en redes sociales por su carga emocional y su tono íntimo. Entre ellas, una de las más comentadas abre el video con una reflexión sobre la pérdida:

“Supongo que extrañarte es el privilegio de haberte vivido”.

En otro de los apartados del mensaje, la sobrina reconstruye el vínculo familiar desde la infancia de Yulixa, resaltando su llegada al hogar y el proceso de crecimiento dentro de la familia:

“Hace muchos años Yuli llegó a nuestra familia cuando tenía dos años. Creció junto a Alexis, Hendrik y Sahir. No como familia adoptada sino como hermanos de alma y vida”.

El video también pone énfasis en su rol dentro de la familia extendida, especialmente con los niños que llegaron después, a quienes acompañó de manera cercana:

“Cuando llegaron los sobrinos, ella se convirtió en la mejor tía del mundo. Los consentía, los abrazaba y los amaba como si fueran sus propios hijos”.

Asimismo, el homenaje destaca su faceta personal y profesional, resaltando el esfuerzo con el que construyó su vida en Bogotá y su emprendimiento en el sector de la belleza:

“Y cuando sus sobrinos tuvieron hijos, ella se convirtió en la tía abuela más tierna y amorosa”.

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La publicación ha sido ampliamente difundida en redes sociales, donde usuarios han resaltado el tono profundamente personal del video y la forma en que muestra a la estilista lejos del contexto mediático de su fallecimiento, enfocándose en su rol dentro de la familia y los vínculos que construyó a lo largo de los años.

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La vida que el video reconstruye

Más allá del contexto de su fallecimiento, el homenaje pone el énfasis en la vida cotidiana de Yulixa: su carácter cercano, su relación con la familia y su papel como mujer trabajadora.

En el material también se recuerda su emprendimiento en el sector de la belleza en Bogotá, donde logró consolidar su propio negocio, construido a partir de años de esfuerzo y dedicación.

Las imágenes, acompañadas de un mensaje de despedida, han sido interpretadas por usuarios en redes como un retrato íntimo de una mujer que, más allá de la noticia que rodea su muerte, deja una historia familiar profundamente arraigada.

Su sobrina, además, refuerza en el video la idea de una presencia constante dentro del hogar, una figura que acompañó procesos familiares importantes y que se mantuvo cercana incluso con el paso de los años y los cambios en la dinámica familiar.

El cierre del homenaje también deja un mensaje directo de despedida:

“Te extrañaremos siempre, tía ♡”.

Un contexto judicial que sigue en desarrollo

De manera paralela al impacto del video, el caso de la estilista continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades, tras su desaparición luego de someterse a un procedimiento estético en Bogotá.

Aunque se han reportado avances en la identificación de posibles responsables y algunas capturas relacionadas con el hecho, el proceso sigue en etapa de esclarecimiento y judicialización.