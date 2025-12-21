Defensoría del Pueblo exige acción inmediata ante la escalada de violencia en Briceño

Resumen: La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades implementar de inmediato las recomendaciones de la Alerta Temprana No. 019-250 tras la muerte de una niña de 13 años y un hombre, y una mujer herida en Briceño. Los hechos están relacionados con enfrentamientos entre disidencias armadas y el Clan del Golfo, que desde octubre han provocado desplazamientos masivos y aumento de homicidios. La entidad exigió medidas urgentes para proteger a la población civil y manifestó solidaridad con las víctimas.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las autoridades nacionales y locales para implementar de manera inmediata las recomendaciones de la Alerta Temprana No. 019-250, tras los recientes hechos violentos que dejaron como saldo la muerte de una niña de 13 años y un hombre, además de una mujer herida en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia.

Según la institución, los ataques estarían relacionados con el accionar de un grupo autodenominado “Guerrillas Campesinas Los Cabuyos”, surgido del fraccionamiento de las disidencias armadas. Este hecho se enmarca en la confrontación armada entre el Frente 36 de las disidencias “Yeferson Martínez”, las “Guerrillas Campesinas Los Cabuyos” y el Clan del Golfo, situación advertida en la alerta temprana emitida en noviembre pasado.

Desde octubre, la intensificación de los enfrentamientos ha generado una grave emergencia humanitaria en la región. Más de 1.000 familias de 25 veredas se han visto desplazadas, mientras los homicidios, confinamientos y amenazas han aumentado, evidenciando la falta de condiciones mínimas de protección para la población civil.

La Defensoría instó al Ministerio del Interior a liderar la respuesta rápida y solicitó a la Alcaldía de Briceño, la Gobernación de Antioquia y la Unidad para las Víctimas anticipar medidas que garanticen atención a quienes puedan resultar afectados por nuevos desplazamientos. Asimismo, exigió a los grupos armados ilegales cesar de inmediato las acciones violentas, respetar los principios humanitarios y evitar que la población civil sea arrastrada al conflicto.

Finalmente, la entidad expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y manifestó seguimiento al estado de salud de la mujer herida, deseando su pronta recuperación.