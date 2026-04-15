Extraditan a cinco colombianos por narcotráfico a EE.UU.

Resumen: Entre los enviados a cortes federales figura alias ‘Juancho’, señalado de coordinar la salida de hasta 20 toneladas de droga al año desde Tumaco.

Cinco ciudadanos colombianos fueron extraditados hacia el Medio y Sur de Florida, en Estados Unidos, donde deberán responder por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, según confirmaron las autoridades.

De acuerdo con las investigaciones, los procesados cumplían roles clave dentro de estructuras criminales dedicadas al envío sistemático de cocaína desde distintas regiones del país hacia Centroamérica y Norteamérica, utilizando rutas marítimas y aéreas.

Uno de los nombres que más llama la atención es el de Jaminson Erazo, alias ‘Juancho’, identificado como un articulador logístico del narcotráfico en el suroccidente colombiano. Las autoridades lo ubican con injerencia en Tumaco, desde donde habría coordinado la salida de cerca de 20 toneladas de cocaína al año.

Según el expediente, alias ‘Juancho’ organizaba despachos mensuales de hasta cuatro toneladas mediante el uso de semisumergibles y lanchas Go-Fast, con conexiones en países como México, Costa Rica y Guatemala.

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En la lista de extraditados también aparecen Jairo Alonso Trejos Páez y Gregory Josué Urueta Yi, presuntamente vinculados a la estructura criminal conocida como ‘La Punta’. Esta organización utilizaba rutas marítimas desde el Pacífico y el Caribe colombiano con destino a Honduras, considerado punto clave de tránsito hacia Estados Unidos.

Otro de los señalados es Roque Nivaldo, a quien se le atribuye la modalidad de contaminación de carga en vuelos comerciales. De acuerdo con las autoridades, enviaba droga oculta en cargamentos de fruta desde Cali hacia San Andrés, para luego trasladarla en lanchas rápidas hacia Centroamérica.

La lista la completa Leandro Elio, requerido por la justicia estadounidense por su presunta participación en el envío de cocaína bajo un esquema que aún es materia de investigación en tribunales federales.

El traslado de los cinco colombianos se realizó bajo un fuerte dispositivo de seguridad coordinado entre autoridades de ambos países. Una vez en territorio estadounidense, los detenidos quedaron a disposición de los Alguaciles Federales, encargados de su custodia.

Desde la Policía Nacional indicaron que estas extradiciones hacen parte de las estrategias de cooperación internacional para golpear las estructuras del narcotráfico y debilitar sus redes logísticas, financieras y operativas.

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