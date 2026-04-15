‘Que esta vez sí se queden’: Galán tras nueva captura de fleteros reincidentes

Resumen: Capturan nuevamente a fleteros en Bogotá que ya habían sido detenidos. Alcalde Galán cuestiona liberación de delincuentes reincidentes.

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó nuevamente a dos presuntos fleteros que ya habían sido detenidos en meses anteriores por hurto, pero que recuperaron su libertad y habrían continuado delinquiendo en la ciudad.

El caso generó una fuerte reacción del alcalde Carlos Fernando Galán, quien expresó su inconformidad frente a lo que calificó como un ciclo repetitivo en el que las autoridades capturan a los delincuentes, pero estos terminan siendo liberados.

“La vez pasada los liberaron, a pesar del porte ilegal de armas. Estaban a portas de cometer un nuevo fleteo y les inmovilizaron los vehículos, pero los soltaron porque no tenían antecedentes”, aseguró el mandatario.

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En esta nueva acción, los dos hombres fueron detenidos nuevamente por el delito de porte ilegal de armas. Además, se movilizaban en un vehículo tipo taxi, el cual fue inmovilizado por las autoridades.

“Yo espero que esta vez sí queden tras las rejas. No podemos seguir con la Policía capturando y los sueltan, capturando y los sueltan y así sucesivamente”, agregó Galán.

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Según información oficial, los capturados harían parte de la banda delincuencial conocida como ‘La Gorda’, dedicada al fleteo, una modalidad de hurto en la que los delincuentes siguen a sus víctimas tras retirar dinero de entidades financieras para luego interceptarlas y robarlas.

Las autoridades señalan que estos sujetos estarían vinculados a por lo menos cinco casos de este tipo, en los que habrían utilizado armas de fuego para intimidar a sus víctimas.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la reincidencia delictiva y la efectividad del sistema judicial frente a delitos como el hurto, que continúan afectando la seguridad en la capital.

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