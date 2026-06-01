Extraditan desde Argentina a alias ‘Mayerly’, presunta testaferro del ELN

Resumen: Mayerly, señalada de lavar más de $885.000 millones para el ELN, fue extraditada desde Argentina y quedó a disposición de la Fiscalía en Bogotá.

Las autoridades colombianas confirmaron la extradición de Mayerly Zulay, conocida como alias ‘Mayerly’, quien era requerida por la justicia del país por su presunta participación en una red de lavado de activos vinculada al Frente de Guerra Oriental del ELN.

El traslado se realizó desde Argentina en una operación coordinada entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), las autoridades argentinas y organismos diplomáticos de ambos países.

La mujer llegó al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá bajo estrictas medidas de seguridad y fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Según las investigaciones, alias ‘Mayerly’ habría utilizado una imagen de reconocida empresaria en el departamento de Arauca para desarrollar actividades comerciales que, presuntamente, servían como fachada para el movimiento y legalización de recursos de origen ilícito en la región fronteriza.

Lea también: Frustran atentado con 25 explosivos en Cauca: iban a ser usados contra tropas del Ejército

Las autoridades sostienen que la procesada estaría relacionada con operaciones de lavado de activos que superarían los $885.000 millones de pesos.

De acuerdo con las pesquisas adelantadas por la Dijín, esos recursos habrían sido utilizados para fortalecer las actividades criminales de la estructura armada ilegal.

La captura y posterior extradición fueron posibles gracias al intercambio de información entre Colombia y Argentina, así como al trabajo conjunto de la Oficina Central Nacional de Interpol, el Consulado de Colombia y otros organismos de cooperación internacional.

Tras su llegada al país, Mayerly quedó a disposición de la Fiscalía 13 Especializada contra el Lavado de Activos. La mujer deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y lavado de activos agravado.

En las próximas horas será presentada ante un juez de control de garantías para las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y definición de su situación jurídica.

Más noticias de Colombia