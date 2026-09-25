Resumen: Alias Araña salió de La Picota con destino a Estados Unidos y el presidente habló desde Barranquilla. Su mensaje dejó una advertencia clara.

Otro cabecilla fuera del país: Abelardo despacha a alias ‘Araña’ para Estados Unidos

El presidente Abelardo De La Espriella entregó un balance de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico: ya son 94 extradiciones. El anuncio se dio este viernes 25 de septiembre, tras hacerse efectiva la entrega a Estados Unidos de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado cabecilla de los Comandos de la Frontera.

Desde el puerto de Barranquilla, donde funcionan la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla y la Capitanía de Puerto de Barranquilla de la Dimar, Abelardo De La Espriella aseguró que hizo personalmente la entrega y describió el acto como el cumplimiento de «un deber y un compromiso». También explicó que, una vez la Corte Suprema de Justicia autorizó la solicitud, él firmó la orden «sin dilaciones».

Un mensaje para los grupos criminales

En sus redes sociales, el mandatario insistió en que esta extradición no es solo la entrega de un delincuente, sino una muestra de la decisión del Estado de combatir el narcotráfico, golpear sus estructuras y afianzar la cooperación con los aliados frente a un delito que no conoce fronteras.

El presidente advirtió además que Colombia no será refugio para quienes tengan cuentas pendientes con la justicia internacional. «La seguridad de Colombia no se delega. Se ejerce con autoridad, con determinación y dentro de la ley», afirmó.

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Alias ‘Araña’ salió de la cárcel La Picota, en Bogotá, y fue movilizado en un operativo con escala en Barranquilla antes de seguir hacia territorio estadounidense. De acuerdo con fuentes de la Dijín, el avión despegó a las 10:39 de la mañana desde Malambo, Atlántico.

Geovany Andrés Rojas, de 44 años, es requerido por tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir, ya que las autoridades norteamericanas lo relacionan con una estructura dedicada a producir y enviar cocaína al exterior.

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