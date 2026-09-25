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Resumen: Conoce los detalles de la denuncia contra una ambulancia grabada prestando servicios de transporte particular hacia el Aeropuerto El Dorado en Bogotá.

Pillan a ambulancia ‘disfrazada de taxi’ transportando maletas y pasajeros hacia el aeropuerto en Bogotá

Un nuevo escándalo sacude la movilidad y el sistema de salud en la capital del país, luego de que el concejal Juan David Quintero viralizara un video en redes sociales que evidencia a una ambulancia cumpliendo presuntamente labores de transporte particular con pasajeros y equipaje a bordo.

Los hechos se registraron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado, donde el vehículo fue grabado en plena zona de la terminal aérea, lo que generó indignación ciudadana y fuertes críticas por el presunto desvío de recursos médicos hacia actividades comerciales irregulares.

Ante la gravedad del material audiovisual, el cabildante solicitó a la Secretaría Distrital de Movilidad que identifique plenamente al conductor responsable y aplique las sanciones correspondientes por esta infracción.

La denuncia pública recalca la paradoja de ver una ambulancia transportando maletas mientras miles de pacientes en la ciudad denuncian graves demoras e insuficiencia de vehículos para atender emergencias vitales, recordando cifras alarmantes como las reveladas por la concejal Diana Diago sobre los cientos de fallecimientos registrados el año anterior a la espera de asistencia prehospitalaria.

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Por su parte, las autoridades distritales enfrentan la presión de investigar este presunto uso indebido de los automotores de emergencia.

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