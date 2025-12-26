Autorizan extradición de joven costeño que terminó de sospechoso principal en un grupo terrorista internacional

Resumen: Corte Suprema de Colombia avala extradición de Gonzalo de Jesús a Lituania. El joven samario es acusado de espionaje y terrorismo internacional a favor de Rusia.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia dio luz verde a la extradición de Gonzalo de Jesús, un joven de 22 años nacido en Santa Marta, quien es requerido por las autoridades de Lituania bajo graves cargos de terrorismo y espionaje.

Gonzalo es señalado de pertenecer a una red criminal internacional que, bajo la coordinación de los servicios de inteligencia de la Federación de Rusia, realizaba operaciones de sabotaje y recolección de información en territorio europeo para desestabilizar a los países que apoyan a Ucrania en la guerra.

La captura del joven se produjo en Barranquilla en julio de 2025, luego de que se emitiera una circular roja de Interpol en su contra.

De acuerdo con el complejo expediente judicial, la labor del colombiano consistía en infiltrarse en Lituania para espiar a la empresa UAB TVC Solutions, una firma clave que provee drones y estaciones móviles de análisis para el ejército ucraniano.

Las autoridades lituanas documentaron que el colombiano ingresó al país de forma conspirativa desde la región rusa de Kaliningrado en septiembre de 2024, utilizando fachadas para ocultar su verdadero propósito. Una vez en Vilna, el joven habría tomado fotografías y videos detallados de la infraestructura y los equipos de la empresa, enviando la información en tiempo real a sus contactos rusos a través de aplicaciones como Telegram y WhatsApp.

La investigación no solo lo vincula a él, sino que revela una red que incluye a otros colombianos y ciudadanos cubanos que operaban desde ciudades como San Petersburgo y Barcelona.

Según las pruebas recabadas, el grupo no solo buscaba espiar, sino que planeaba ataques terroristas directos, como el incendio de estaciones móviles valoradas en más de $1.5 millones de euros, con el fin de intimidar a la población europea y frenar el apoyo militar a Ucrania. El expediente detalla incluso pagos y logística de viajes financiados por agentes rusos para ejecutar estos actos criminales en suelo lituano.

Tras revisar minuciosamente la documentación y verificar la identidad del procesado, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema concluyó que se cumplen todos los requisitos legales para proceder con su entrega.

Ahora, el futuro del joven queda en manos del presidente Gustavo Petro, quien deberá firmar la resolución final para que el samario sea trasladado a territorio lituano.

Allí deberá enfrentar un juicio por tres delitos intencionales graves que podrían dejarlo tras las rejas en Europa por un largo tiempo.

