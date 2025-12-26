Ese si sorprendió a todos… Nacional tendría listo un fichaje top que viene de River Plate de Argentina

Resumen: El experimentado lateral izquierdo de River Plate, Milton Casco, se encuentra en el centro de los rumores tras finalizar su contrato con el equipo argentino, vinculándolo fuertemente como el nuevo refuerzo de Atlético Nacional para la temporada 2026. A sus 37 años, el multicampeón de la Copa Libertadores llegaría en condición de agente libre para aportar jerarquía y polifuncionalidad a la defensa verdolaga, cumpliendo con la estrategia de la directiva de equilibrar el talento joven con líderes internacionales de alto nivel. Aunque el club no ha oficializado el fichaje, la posibilidad de que el defensor aterrice en Medellín en la primera semana de enero ha generado un intenso debate entre la hinchada sobre la vigencia y el peso histórico de su trayectoria para los retos del próximo año.