Ese si sorprendió a todos... Nacional tendría listo un fichaje top que viene de River Plate de Argentina

    Tomada de redes sociales.
    Resumen: El experimentado lateral izquierdo de River Plate, Milton Casco, se encuentra en el centro de los rumores tras finalizar su contrato con el equipo argentino, vinculándolo fuertemente como el nuevo refuerzo de Atlético Nacional para la temporada 2026. A sus 37 años, el multicampeón de la Copa Libertadores llegaría en condición de agente libre para aportar jerarquía y polifuncionalidad a la defensa verdolaga, cumpliendo con la estrategia de la directiva de equilibrar el talento joven con líderes internacionales de alto nivel. Aunque el club no ha oficializado el fichaje, la posibilidad de que el defensor aterrice en Medellín en la primera semana de enero ha generado un intenso debate entre la hinchada sobre la vigencia y el peso histórico de su trayectoria para los retos del próximo año.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El mercado de pases del fútbol colombiano entra en su etapa más álgida y Atlético Nacional no es la excepción. En las últimas horas, el entorno del cuadro “verdolaga” se ha visto sacudido por un rumor que llega directamente desde Argentina: el experimentado lateral izquierdo Milton Casco estaría en el radar de la institución antioqueña para la temporada 2026.

    Tras una década dorada en River Plate, donde se convirtió en uno de los referentes del ciclo de Marcelo Gallardo, Casco finalizará su contrato con el equipo “Millonario” este 31 de diciembre. A sus 37 años, el defensor nacido en María Grande busca un nuevo horizonte competitivo, y Medellín aparece como un destino seductor para cerrar una carrera llena de títulos.

    Lea también: ¿Se acabó la tradición? Por qué hoy 26 de diciembre no hubo jornada completa de “Boxing Day” en la Premier League

    La posible llegada de Casco se suma al regreso de jugadores como Samuel Velásquez, quien retorna de su cesión para pelear un puesto. Sin embargo, la experiencia de un hombre que ha vestido la camiseta de la Selección Argentina aportaría un plus de seguridad en una zona donde Nacional ha sufrido irregularidades en el pasado reciente.

    Si se completa la llegada de Casco, se entendería que el uruguayo Camilo Cándido no continuaría en Atlético Nacional, pues esa posición quedaría sobrepoblada.

    Ese si sorprendió a todos… Nacional tendría listo un fichaje top que viene de River Plate de Argentina

    • Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.

