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Resumen: Dos colombianos, Wisam Kherfan y Alirio Quintero, fueron extraditados a Estados Unidos por una investigación relacionada con presunto tráfico internacional de armas y lavado de activos. Según las autoridades, ambos habrían tenido vínculos con integrantes del régimen de Bashar al-Assad para facilitar el desvío de armamento militar hacia estructuras del ELN, presuntamente a cambio de cocaína. También son señalados por utilizar criptomonedas y operaciones financieras en Ghana y Marruecos para mover recursos ilícitos.

Extraditan a dos colombianos por presuntos nexos con red ligada al régimen de Bashar al-Assad

Dos ciudadanos colombianos, Wisam Kherfan y Alirio Quintero, fueron extraditados a Estados Unidos, donde son requeridos por investigaciones relacionadas con una organización señalada de participar en lavado de dinero y tráfico internacional de armas.

Según la información entregada por las autoridades colombianas, ambos habrían utilizado presuntos vínculos con integrantes del régimen de Bashar al-Assad en Siria para facilitar el desvío de armamento militar.

Las investigaciones señalan que las armas habrían sido destinadas posteriormente a estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Estas operaciones, de acuerdo con la información oficial, se habrían desarrollado entre 2024 y 2025 y estarían relacionadas con un supuesto intercambio de armamento por cargamentos de cocaína.

¿Qué relación tendrían con el desvío de armas?

El caso investigado plantea una conexión entre redes internacionales dedicadas al tráfico de armas, el narcotráfico y organizaciones armadas.

De acuerdo con las autoridades, Kherfan y Quintero serían señalados de liderar una organización criminal que habría establecido vínculos con integrantes del régimen de Bashar al-Assad para facilitar el movimiento de armamento militar.

La información oficial indica que ese material habría terminado posteriormente en manos de estructuras del ELN, a cambio de cargamentos de cocaína. Los hechos investigados corresponden al periodo comprendido entre 2024 y 2025.

Además de los señalamientos relacionados con las armas, ambos ciudadanos son investigados por su presunta participación en mecanismos destinados al lavado de activos para organizaciones vinculadas con el narcotráfico y organizaciones terroristas.

Criptomonedas y operaciones financieras internacionales

Las investigaciones también apuntan al supuesto uso de criptomonedas y complejas transacciones financieras para facilitar el movimiento y blanqueo de recursos.

Según la información suministrada por las autoridades, algunas de estas operaciones habrían involucrado movimientos financieros realizados en Ghana y Marruecos.

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De esta manera, el expediente abarca actividades que, según los investigadores, habrían conectado diferentes países y redes criminales mediante operaciones relacionadas con drogas, armas y recursos de origen ilícito.

Fueron entregados a Estados Unidos

La extradición de Kherfan y Quintero se realizó mediante un procedimiento coordinado por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN).

Funcionarios de la Oficina Central Nacional Interpol hicieron la entrega de los dos ciudadanos a las autoridades estadounidenses. Posteriormente, fueron trasladados bajo medidas de seguridad en un vuelo custodiado por el Servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos (U.S. Marshals Service).

El procedimiento hace parte de los mecanismos de cooperación entre Colombia y Estados Unidos para perseguir estructuras vinculadas con el crimen organizado transnacional.

Por ahora, los señalamientos contra Wisam Kherfan y Alirio Quintero corresponden a las investigaciones adelantadas por las autoridades. Ambos fueron entregados a la justicia estadounidense, que deberá continuar con las actuaciones correspondientes por los delitos que les son atribuidos.