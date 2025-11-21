¡Extraditado! Llegó a Bogotá el confeso asesino del Padre Darío Valencia Uribe

Resumen: Cifuentes rompió su silencio y confesó el crimen, entregando incluso las coordenadas exactas donde había abandonado el cuerpo del párroco

Minuto30.com .- Julián Eduardo Cifuentes Gómez, el confeso homicida del sacerdote Darío Valencia Uribe, ha sido entregado a las autoridades colombianas tras un proceso de extradición desde Francia. Migración Colombia confirmó su llegada al país para enfrentar la justicia por el crimen que conmocionó al Eje Cafetero.

Los Hechos del Asesinato

El padre Darío Valencia Uribe, oriundo del occidente de Caldas, desapareció el 25 de abril de 2024 en Pereira, Risaralda, luego de encontrarse con Cifuentes. El móvil del asesinato, según la confesión del capturado, fue el hurto de los vehículos y pertenencias del párroco.

Días después de la desaparición, la camioneta del sacerdote fue hallada abandonada en Viterbo, Caldas, con rastros de sangre y un disparo en el tablero, lo que confirmó el temor de un desenlace violento.

Julián Eduardo Cifuentes fue retenido por las autoridades francesas el 30 de abril, tan solo cinco días después del crimen, al arribar a Europa. Aunque inicialmente guardó silencio, la investigación dio un giro en septiembre, cuando una comisión de la Fiscalía de Pereira viajó a Francia.

Fue allí donde Cifuentes rompió su silencio y confesó el crimen, entregando incluso las coordenadas exactas donde había abandonado el cuerpo del párroco. Gracias a esta información, el cuerpo del sacerdote fue hallado cinco meses después de su desaparición, y su identidad fue confirmada por Medicina Legal.

Lea también: ¡Justicia en camino! Francia autoriza extradición del confeso asesino del Padre Darío Valencia

Judicialización en Colombia

Con su llegada al país, Julián Eduardo Cifuentes será judicializado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Su confesión será una prueba fundamental en el proceso penal.

Se espera que comparezca ante la justicia colombiana en las próximas horas, tras ser extraditado desde Francia y entregado a las autoridades judiciales.

La Fiscalía General de la Nación se encargará de realizar la imputación de cargos formal por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

# | @MigracionCol dejó a disposición del #GAULA al confeso asesino del sacerdote Darío Valencia. El individuo que se encontraba recluido en una prisión de Paris, llegó al país en calidad de extraditado y fue recibido por nuestros oficiales del @BOG_ELDORADO. pic.twitter.com/2iXJ7xTT91 — Migración Colombia (@MigracionCol) November 21, 2025

Juez definirá su ingreso o no a la cárcel

En las audiencias correspondientes, un juez deberá definir si Cifuentes Gómez será cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se adelantan las investigaciones y se define su situación jurídica.

La llegada de Cifuentes a Colombia se confirmó el jueves 20 de noviembre de 2025, lo que da inicio de inmediato a los procedimientos penales en su contra.

Aquí más Noticias de Bogotá