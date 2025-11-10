¡Justicia en camino! Francia autoriza extradición del confeso asesino del Padre Darío Valencia

Resumen: Julián Eduardo Cifuentes fue retenido por las autoridades francesas el 30 de abril, solo cinco días después del crimen, tras su arribo a Europa. para el mes de septiembre del 2024 conesó el crimen

Minuto30.com .- La justicia colombiana está un paso más cerca de cerrar uno de los casos más dolorosos de 2024. El gobierno de Francia ha autorizado la extradición de Julián Eduardo Cifuentes, el hombre que confesó el asesinato del padre Darío Valencia, sacerdote que trabajaba con la Arquidiócesis de Pereira. La decisión francesa da luz verde a la solicitud presentada por la Cancillería y la Fiscalía de Colombia.

El padre Darío Valencia, oriundo del occidente de Caldas, desapareció el pasado 25 de abril de 2024 en Pereira, Risaralda, tras encontrarse con Cifuentes. Días después del crimen, su camioneta fue hallada abandonada en Viterbo (Caldas) con rastros de sangre y un disparo en el tablero, lo que confirmó las sospechas de un desenlace violento.

Julián Eduardo Cifuentes fue retenido por las autoridades francesas el 30 de abril, solo cinco días después del crimen, tras su arribo a Europa. Aunque inicialmente guardó silencio, en el mes de septiembre, una comisión de la Fiscalía que viajó desde Pereira logró que Cifuentes rompiera su silencio y confesara el crimen, entregando incluso las coordenadas exactas donde había abandonado el cuerpo del párroco, quien fue hallado cinco meses después de su desaparición. Medicina Legal confirmó su identidad.

Mató al sacerdote para robarle el carro

La confesión reveló que el móvil del asesinato fue el hurto de los vehículos y pertenencias del sacerdote. Ahora, con la autorización de extradición, el camino está abierto para que el procesado sea trasladado a Colombia, proceso que podría concretarse en el mes de diciembre.

Una vez en territorio colombiano, Julián Eduardo Cifuentes será judicializado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.

La noticia es recibida como un alivio por la comunidad eclesiástica y la familia del padre Valencia, quienes han clamado por justicia desde la desaparición del párroco.

