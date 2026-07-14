Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en Santo Domingo, Antioquia. En el operativo incautaron armas, droga, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la investigación.

Tres allanamientos, tres capturados y droga incautada: el golpe al Clan del Golfo en Antioquia

Un operativo adelantado por la Policía Nacional en Antioquia, en coordinación con el Ejército Nacional, dejó la captura en flagrancia de tres personas que serían presuntas integrantes del Clan del Golfo.

La intervención se realizó mediante tres diligencias de allanamiento y registro en el municipio de Santo Domingo, donde además fueron incautadas armas de fuego, estupefacientes, dinero en efectivo y otros elementos utilizados, al parecer, para actividades ilícitas.

Durante el procedimiento fueron capturados alias «El Grillo», alias «El Mecánico» y una mujer, quienes deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, los tres serían presuntos integrantes de una estructura criminal vinculada al Clan del Golfo.

En el desarrollo de la operación, las autoridades incautaron tres pistolas, 236 gramos de bazuco, 398 gramos de marihuana, tres teléfonos celulares, $575.000 en efectivo, un cuaderno con registros contables y 600 bolsas plásticas de sello hermético vacías.

Lea también: Camión terminó volcado y el paso quedó restringido en la vía Marinilla – El Peñol

Todo el material quedó a disposición de la autoridad competente para avanzar con el proceso judicial.

Según las labores investigativas, alias «El Grillo» tendría un presunto rol relacionado con la coordinación logística y financiera de la organización, además del recaudo de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Por su parte, alias «El Mecánico» sería señalado de ocultar y realizar mantenimiento a armas de fuego utilizadas por la estructura, aprovechando su oficio como mecánico.

Las autoridades indicaron que este operativo representa un golpe a las capacidades logísticas y financieras del Clan del Golfo, al afectar a personas que, presuntamente, cumplían funciones clave para el sostenimiento de la organización.

Más noticias de Antioquia