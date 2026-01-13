Extradición de Zulma Guzmán sigue en trámite en Reino Unido

Resumen: El caso de Zulma Guzmán entra en etapa clave en Reino Unido, aunque su extradición a Colombia podría retrasarse por argumentos de su defensa.

El proceso judicial contra Zulma Guzmán Castro, empresaria colombiana señalada de estar detrás de la muerte de dos menores en Bogotá mediante el presunto uso de frambuesas contaminadas con talio, avanza en el Reino Unido, aunque su extradición a Colombia no sería inmediata.

La mujer compareció de forma virtual ante el Tribunal de Magistrados de Westminster desde la cárcel HMP Bronzefield, el mayor centro penitenciario femenino de Europa, durante una audiencia realizada el lunes 12 de enero.

En diligencia, Guzmán Castro estuvo acompañada por su defensora, Katy Smart, reconocida abogada británica especializada en derechos humanos y derecho penal internacional.

Desde Colombia, el Ministerio de Justicia confirmó que ya se activaron los canales diplomáticos para solicitar su traslado. El ministro encargado, Andrés Idárraga, informó que el pasado 8 de enero se envió la nota verbal oficial a las autoridades judiciales británicas por medio de la Cancillería, con el fin de acelerar el procedimiento de extradición.

Sin embargo, el proceso podría extenderse más de lo previsto. En la audiencia más reciente se fijó una nueva citación judicial para el 9 de febrero de 2026, fecha en la que se evaluarán los argumentos presentados por la defensa.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, la abogada de Guzmán Castro estaría intentando frenar la extradición invocando la Ley de Salud Mental del Reino Unido, alegando que el traslado pondría en riesgo la integridad de su defendida.

Este planteamiento cobra relevancia tras un episodio ocurrido en diciembre pasado, cuando la empresaria fue rescatada del río Támesis en un presunto intento de suicidio, hecho que antecedió a su captura definitiva a la salida de un centro hospitalario en Londres.

Mientras tanto, en Colombia, la Fiscalía General de la Nación continúa avanzando en el proceso penal en su contra como persona ausente, asegurando que existen suficientes elementos probatorios para sostener que el crimen habría sido planeado de manera meticulosa.

Las autoridades esperan que, una vez superados los trámites judiciales en Reino Unido, Guzmán Castro responda ante la justicia colombiana por uno de los casos más impactantes de los últimos años.

