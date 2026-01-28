Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Clásico entre Cúcuta y Bucaramanga terminó en tragedia: Un hincha muerto

Lo que debía ser una fiesta del fútbol en el marco del Clásico del Oriente se transformó en luto nacional. Horas antes del encuentro entre Cúcuta Deportivo y Atlético Bucaramanga, un joven aficionado del equipo visitante, identificado como Camilo Andrés Rojas, perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en las inmediaciones del estadio General Santander.

El teniente coronel Ricardo Conde, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, confirmó el deceso y señaló que las autoridades ya se encuentran adelantando las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de este crimen.

El hecho ocurrió en medio de un clima de tensión previo al pitazo inicial, empañando la jornada deportiva del 2026.

La DIMAYOR, bajo la presidencia de Carlos Mario Zuluaga, emitió un comunicado oficial rechazando categóricamente los actos de violencia.

“La pérdida de una vida en el marco del deporte es absolutamente inaceptable. Este hecho doloroso enluta a todo el Fútbol Profesional Colombiano”, sentenció la entidad.

Por su parte, el Alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, expresó su profundo dolor y envió condolencias a la familia Rojas. El mandatario hizo énfasis en la necesidad de reformar el comportamiento de las barras:

El alcalde calificó la situación como un “escenario de violencia y muerte” que debe parar.

Con miras al próximo clásico de 2026, donde el Bucaramanga será local, anunció que se trabajará desde ya con la comisión de fútbol para garantizar espacios de diálogo y paz.

Este nuevo episodio de violencia reabre el debate sobre la seguridad en los estadios y la efectividad de los procesos de “barrismo social”.

Mientras la justicia avanza en la identificación de los atacantes, la comunidad deportiva exige medidas drásticas para que la pasión por una camiseta no vuelva a costar una vida.

