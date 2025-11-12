Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
    ¡Extradición asegurada! Capturan en Medellín a dos británicos vinculados a mafia irlandesa

    Los británicos detenidos habrían coordinado el envío de drogas desde Colombia hacia el Reino Unido.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Foto: Captura de video.
    ¡Extradición asegurada! Capturan en Medellín a dos británicos vinculados a mafia irlandesa

    Resumen: En Medellín fueron capturados dos ciudadanos británicos presuntamente vinculados a la mafia irlandesa y al Clan del Golfo. Serán extraditados a Inglaterra, donde son requeridos por narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y testaferrato, tras ser identificados como enlaces en el envío de drogas desde Colombia hacia el Reino Unido.

    En un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia y la INTERPOL, fueron retenidos dos ciudadanos británicos, presuntamente miembros de una red narcotraficante transnacional.

    La acción se realizó con fines de extradición hacia Inglaterra, donde los hombres son requeridos por delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y testaferrato.

    Según las investigaciones, los retenidos habrían servido como enlaces de la mafia irlandesa, coordinando el envío de estupefacientes desde Colombia hacia el Reino Unido en alianza con el Clan del Golfo.

    La Policía de Medellín destacó que la captura de estos ciudadanos británicos es un ejemplo del trabajo articulado con la comunidad internacional para fortalecer la seguridad global y combatir el crimen organizado transnacional. Los detenidos permanecerán bajo custodia mientras se realizan los trámites legales para su extradición a Inglaterra.

    Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar coordinando acciones con organismos internacionales para desarticular redes criminales que afectan la seguridad y el orden público en Colombia y el exterior.


