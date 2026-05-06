Caen presuntos extorsionistas de ‘Los Mondongueros’ y ‘Los del Doce’

Resumen: Capturados alias ‘Mi Drago’ y ‘Megan’ en Medellín, señalados de coordinar extorsiones y logística para bandas en Castilla y el Doce de Octubre.

En una ofensiva implacable contra las rentas criminales que asfixian a los pequeños empresarios y transportadores del occidente de Medellín, las autoridades propinaron un golpe contundente a dos de las estructuras delincuenciales más temidas de la zona.

En operativos relámpago coordinados por el Gaula de la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín, se logró la captura de alias ‘Mi Drago’ y alias ‘Megan’.

Estos sujetos son señalados de ser piezas clave en el engranaje de extorsión que operaba en Castilla y Doce de Octubre, donde comerciantes y distribuidores de alimentos eran obligados a pagar cuotas ilegales que oscilaban entre los 20 mil y el millón de pesos semanales para poder trabajar.

La operación no solo permitió las capturas, sino que dejó al descubierto cómo estas bandas utilizaban viviendas como centros logísticos para el crimen. En el sector de El Polvorín, cayó ‘Mi Drago’, de 54 años, a quien se le acusa de ser el armero de la banda ‘Los del Doce’; en su poder se hallaron armas de fuego y una granada de aturdimiento.

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Por otro lado, en Castilla fue capturado alias ‘Megan’, de 29 años, presunto coordinador de la extorsión en el popular bulevar de la 68.

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Al momento de su detención, este sujeto portaba una “libreta de la infamia” con registros detallados de los cobros ilegales, además de estupefacientes como tusi y marihuana, lo que evidencia la diversificación de sus delitos.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, fue tajante al afirmar que en la ciudad no existen zonas vedadas para la ley.

“Aquí las estructuras criminales no van a seguir financiándose a través de la intimidación”, precisó el funcionario, destacando que, además de las capturas, se incautaron más de $48 millones de pesos en efectivo, dinero que sería producto directo de la presión a los ciudadanos.

Ambos delincuentes fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras las autoridades continúan tras la pista de otros integrantes de ‘Los Mondongueros’ para desmantelar por completo estas redes que pretenden vivir del miedo ajeno.

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