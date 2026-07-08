Resumen: Seis presuntos integrantes de una red de extorsión fueron capturados en Antioquia. La estructura obtenía hasta $600 millones de pesos mensuales mediante amenazas a comerciantes y ganaderos.

Red de extorsión tenía contra las cuerdas a ganaderos y comerciantes en Antioquia: seis capturados

Un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas a la extorsión fue asestado por las autoridades en Antioquia tras la captura de seis presuntos integrantes de la estructura criminal Jorge Iván Arboleda Garcés, señalados de exigir dinero a ganaderos, comerciantes, mineros, transportadores y habitantes de varios municipios del Nordeste antioqueño.

La operación fue adelantada por el Grupo Gaula de la Policía Nacional en Antioquia, en coordinación con la Seccional de Inteligencia Policial, como parte de la operación ‘Agamenón’.

Las capturas se realizaron mediante diligencias simultáneas de allanamiento en los municipios de Santo Domingo, San Pedro de los Milagros y Alejandría, en Antioquia, así como en Sincelejo (Sucre) y Barrancabermeja (Santander).

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De acuerdo con la investigación, los detenidos serían los responsables de coordinar y ejecutar cobros extorsivos contra distintos sectores económicos.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Dany’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de zona y coordinador de las exigencias económicas ilegales en varios municipios del Nordeste antioqueño. Según la investigación, tendría cerca de dos años de trayectoria dentro de esta estructura criminal.

También fueron capturados alias ‘Meza’, quien presuntamente definía las sumas exigidas a comerciantes y ganaderos del municipio de San Roque, y alias ‘Colanta’, señalado de identificar posibles víctimas y verificar su capacidad económica para fijar los montos de las extorsiones en Santo Domingo.

Las autoridades establecieron que esta organización obtenía rentas ilícitas que oscilarían entre $50 y $600 millones de pesos mensuales, recursos que, al parecer, eran utilizados para fortalecer sus actividades criminales.

Durante los procedimientos fueron incautados siete teléfonos celulares y $260.000 pesos en efectivo, elementos que serán analizados como parte de las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de la red.

Los seis capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de extorsión y concierto para delinquir con fines de extorsión, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el alcance de las actividades de esta estructura delincuencial en Antioquia.

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