¡Alerta en Bello! Impresionante incendio consume un depósito de maderas en el barrio Las Granjas

Minuto30.com .- Una grave emergencia tiene en máxima alerta a los habitantes del norte del Valle de Aburrá. En las últimas horas, un incendio estructural de grandes proporciones se desató en el municipio de Bello, Antioquia, obligando al despliegue inmediato de los organismos de socorro.
La magnitud de la conflagración quedó en evidencia rápidamente, pues una gigantesca columna de humo negro comenzó a elevarse hacia el cielo, siendo captada en video y fotografías por cientos de ciudadanos desde diferentes puntos cardinales de la ciudad.
El epicentro de las llamas
De acuerdo con el reporte de las autoridades que atienden la situación, el fuego se originó al interior del Depósito de Maderas y Aserríos El Congolo, un establecimiento comercial ubicado en el populoso sector del barrio Las Granjas.
Debido a la inmensa cantidad de material altamente inflamable que se almacena en el lugar (madera seca, aserrín y solventes), las llamas cobraron fuerza en cuestión de minutos, amenazando con extenderse a las estructuras y viviendas aledañas.
Despliegue de los organismos de socorro
Para hacerle frente a la voraz conflagración, el Cuerpo de Bomberos de Bello desplazó varias máquinas extintoras hasta el lugar. La operación avanza en articulación directa con la Secretaría de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, cuyos funcionarios trabajan contra reloj para confinar el fuego, enfriar las paredes colindantes y evitar una tragedia mayor.
Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre personas lesionadas o el estimado de las millonarias pérdidas materiales que deja este siniestro. Se recomienda a los conductores tomar vías alternas para facilitar el ingreso de las unidades de emergencia y a los vecinos del sector cerrar sus ventanas para evitar la inhalación prolongada de humo.
- Compartir:
- Compartir en Facebook
- Compartir en X (Twitter)
- Compartir en WhatsApp
- Comentarios