Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ‘Se le cayó el teatro’: Cárcel para hombre que extorsionaba con perfiles falsos en Girardota

    Capturado hombre en Girardota que usó perfiles falsos durante 6 años para difamar a una familia y luego extorsionarla.

    Publicado por: Melissa Noreña

    'Se le cayó el teatro': Cárcel para hombre que extorsionaba con perfiles falsos en Girardota
    Foto de Ejército.
    ‘Se le cayó el teatro’: Cárcel para hombre que extorsionaba con perfiles falsos en Girardota

    Resumen: Capturado hombre en Girardota que usó perfiles falsos durante 6 años para difamar a una familia y luego extorsionarla. Ya fue enviado a la cárcel.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Esteban, señalado como el presunto responsable de un sistemático hostigamiento que comenzó en 2014 a través de redes sociales a una mujer y su familia en Girardota.

    Durante seis años, el procesado habría utilizado perfiles falsos para destruir la reputación de sus víctimas, vinculándolas con delitos inexistentes y ofreciendo falsas recompensas por su paradero.

    La investigación reveló que el nivel de sevicia del agresor no tuvo límites. Desde una cuenta creada hace diez años, se difundieron fotografías del núcleo familiar de la víctima con señalamientos criminales.

    Para el año 2016, el hostigamiento escaló a terrenos aún más personales cuando el capturado empezó a publicar imágenes de una de las parientes de la denunciante, vinculándola falsamente con el trabajo sexual, una práctica que mantuvo de manera intermitente hasta el 2020 para generar un daño moral irreparable.

    Lea también: FCF avala al cuerpo arbitral: 18 jueces superan las pruebas de élite para 2026

    Sin embargo, el esquema delictivo pasó del acoso a la exigencia económica en enero de este año. La víctima comenzó a recibir mensajes directos donde se le exigía una suma de dinero a cambio de borrar el material difamatorio y detener los ataques.

    Cansada de la presión, la mujer acudió a las autoridades, lo que permitió que el Gaula del CTI y el Ejército Nacional organizaran una entrega controlada en la que Esteban fue capturado en flagrancia justo cuando pretendía cobrar el dinero de la extorsión.

    Tras las audiencias concentradas, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el implicado.

    Aunque el hombre no aceptó los cargos por el delito de extorsión en grado de tentativa agravada, las pruebas presentadas por el ente acusador fueron contundentes para demostrar que el daño causado a la familia trascendió lo digital.

    El procesado permanecerá tras las rejas mientras avanza el proceso penal que busca hacer justicia tras años de calumnias y persecución.

    Más noticias de Girardota


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.