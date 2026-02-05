Resumen: Capturado hombre en Girardota que usó perfiles falsos durante 6 años para difamar a una familia y luego extorsionarla. Ya fue enviado a la cárcel.

‘Se le cayó el teatro’: Cárcel para hombre que extorsionaba con perfiles falsos en Girardota

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Esteban, señalado como el presunto responsable de un sistemático hostigamiento que comenzó en 2014 a través de redes sociales a una mujer y su familia en Girardota.

Durante seis años, el procesado habría utilizado perfiles falsos para destruir la reputación de sus víctimas, vinculándolas con delitos inexistentes y ofreciendo falsas recompensas por su paradero.

La investigación reveló que el nivel de sevicia del agresor no tuvo límites. Desde una cuenta creada hace diez años, se difundieron fotografías del núcleo familiar de la víctima con señalamientos criminales.

Para el año 2016, el hostigamiento escaló a terrenos aún más personales cuando el capturado empezó a publicar imágenes de una de las parientes de la denunciante, vinculándola falsamente con el trabajo sexual, una práctica que mantuvo de manera intermitente hasta el 2020 para generar un daño moral irreparable.

Sin embargo, el esquema delictivo pasó del acoso a la exigencia económica en enero de este año. La víctima comenzó a recibir mensajes directos donde se le exigía una suma de dinero a cambio de borrar el material difamatorio y detener los ataques.

Cansada de la presión, la mujer acudió a las autoridades, lo que permitió que el Gaula del CTI y el Ejército Nacional organizaran una entrega controlada en la que Esteban fue capturado en flagrancia justo cuando pretendía cobrar el dinero de la extorsión.

Tras las audiencias concentradas, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra el implicado.

Aunque el hombre no aceptó los cargos por el delito de extorsión en grado de tentativa agravada, las pruebas presentadas por el ente acusador fueron contundentes para demostrar que el daño causado a la familia trascendió lo digital.

El procesado permanecerá tras las rejas mientras avanza el proceso penal que busca hacer justicia tras años de calumnias y persecución.

