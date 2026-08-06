¡Fatal accidente! Choque entre dos motos dejó dos muertos y cerró la vía Manizales-Medellín

El accidente Manizales-Medellín registrado este jueves 6 de agosto mantiene cerrada la carretera. El siniestro ocurrió en el sector Moná, entre La Felisa y la entrada al municipio de Marmato, Caldas, donde dos motocicletas chocaron de frente, dejando como saldo dos personas fallecidas.

Las autoridades de tránsito mantienen restringido el paso de vehículos mientras adelantan la inspección técnica de los cuerpos y las diligencias judiciales correspondientes. Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas.

Accidente Manizales-Medellín provocó cierre total de la carretera

Tras el choque frontal entre las dos motocicletas, organismos de tránsito y judiciales llegaron al lugar para atender la emergencia y asegurar la zona.

El procedimiento obligó al cierre total de la vía mientras se desarrollan las labores de inspección, lo que ha generado congestión vehicular para quienes transitan entre Manizales y Medellín.

Las autoridades no han entregado detalles sobre las posibles causas del siniestro, por lo que serán las investigaciones las que permitan establecer cómo ocurrió el accidente Manizales-Medellín.

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Ante este nuevo hecho, las autoridades recordaron la importancia de conducir con precaución, especialmente en corredores rurales. Entre las principales recomendaciones se encuentran no conducir bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad, evitar adelantamientos riesgosos, mantener una distancia prudente entre vehículos y utilizar siempre los elementos de protección como el casco en motocicleta y el cinturón de seguridad.

También insistieron en revisar previamente el estado mecánico del vehículo, especialmente frenos, dirección y luces, evitar distracciones como el uso del celular mientras se conduce y planificar el recorrido antes de emprender el viaje.

Las autoridades continúan en el lugar adelantando las diligencias correspondientes para restablecer la movilidad en este corredor vial una vez finalicen las labores judiciales.

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