Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un juez envió a prisión a Santiago Suárez Morales, acusado de extorsionar a un alcalde del sur del Valle de Aburrá. Pedía $9 millones por no divulgar supuesta corrupción.

Cayó hombre que extorsionaba a un alcalde en el Valle de Aburrá: pedía $9 millones por no divulgar supuesta corrupción

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Santiago, señalado como el presunto responsable de extorsionar a un alcalde de un municipio del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el 23 de octubre de 2025 la víctima fue contactada a través de una red social desde un perfil que correspondía al del procesado.

En los mensajes, le exigían $9 millones a cambio de no divulgar supuestos actos de corrupción cometidos durante su administración.

Tras negarse a entregar el dinero, el mandatario comenzó a recibir mensajes amenazantes, por lo que decidió denunciar ante las autoridades, lo que permitió coordinar un operativo con el Gaula de la Policía Nacional.

Lea también: Neutralizan explosivos en predio entregado a empresa minera en Buriticá

El plan consistió en que la víctima entregara la mitad del dinero exigido. El encuentro fue pactado para el 26 de octubre en un local comercial del barrio Laureles, en Medellín, donde los investigadores capturaron en flagrancia a Santiago al momento de recibir el paquete que simulaba contener el dinero.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El detenido fue presentado ante un fiscal de la URI de Medellín, que le imputó el delito de tentativa de extorsión agravada.

Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos. El juez determinó enviarlo a un centro carcelario mientras avanza la investigación.

La Fiscalía y el Gaula reiteraron su llamado a los mandatarios locales y servidores públicos para que denuncien cualquier intento de extorsión o chantaje, recordando que este tipo de conductas pueden estar relacionadas con estructuras criminales que buscan intimidar a las autoridades.

Más noticias de Medellín