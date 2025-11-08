¡Extorsión y criptomonedas! Rusa y colombiano detenidos en Llanogrande por millonario fraude digital

Resumen: Una ciudadana rusa y su pareja colombiana fueron capturados en Llanogrande, Antioquia, por liderar una red internacional de extorsión digital que exigía pagos millonarios en criptomonedas a empresas y usuarios en varios países. La operación, realizada por el Gaula Militar Oriente, la Fiscalía y el CTI, desmanteló la estructura que habría causado pérdidas superiores a 25 millones de dólares. Los detenidos enfrentarán cargos por concierto para delinquir con fines de extorsión, uso indebido de información privilegiada y acceso abusivo a sistemas informáticos.

En un operativo coordinado en Rionegro, Antioquia, las autoridades capturaron a una ciudadana rusa y su pareja colombiana, señalados de liderar una red internacional dedicada a la extorsión digital y al manejo ilícito de criptomonedas. La acción fue ejecutada por el Grupo Gaula Militar Oriente, la Fiscalía General de la Nación y el CTI especializado en delitos informáticos.

Según las investigaciones, la estructura operaba en varios países, incluyendo Colombia, Venezuela, España y Rusia. Los detenidos habrían creado empresas digitales que aparentaban legalidad, pero que servían para acceder a información confidencial de usuarios y empresas, la cual luego utilizaban para exigir pagos millonarios.

Las autoridades precisaron que los montos exigidos oscilaban entre el 20 % y el 50 % de los ingresos mensuales de las víctimas, y que los pagos se realizaban mediante criptomonedas a través de plataformas como Binance, para dificultar su trazabilidad.

El modus operandi de la red se enfocaba en individuos o pequeñas empresas vinculadas a grandes plataformas tecnológicas, buscando maximizar el lucro ilícito y mantener el anonimato en las transacciones.

Esto le podría interesar: ¡Todos en alerta! Medellín refuerza su seguridad tras ataque en Tunja contra el Batallón Bolívar

Según el reporte oficial, las actividades del grupo generaron pérdidas superiores a los 25 millones de dólares, equivalentes a más de 523.000 millones de pesos, afectando a múltiples países y empresas multinacionales.

Durante el operativo se incautaron equipos electrónicos, documentos y dispositivos que evidenciarían la administración de las empresas virtuales desde las cuales se coordinaban las extorsiones.

Los capturados deberán responder por delitos como concierto para delinquir con fines de extorsión agravada, extorsión, uso indebido de información privilegiada y acceso abusivo a sistemas informáticos.

Las autoridades continúan analizando los dispositivos incautados para identificar posibles cómplices y nuevas ramificaciones de la red en otros países.