Resumen: Un caso de extorsión en Medellín dejó un capturado señalado de exigir $60 millones a un finquero. En otro operativo cayó un presunto integrante del frente 36.

Le exigieron una extorsión de $60 millones a un finquero: cayó en Medellín cuando iba por la plata

Un caso de extorsión en Medellín terminó con la captura en flagrancia de un hombre señalado de intimidar a un finquero del Occidente de Antioquia para exigirle $60 millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida.

Según informó la Cuarta Brigada del Ejército, el hombre habría contactado a la víctima en el municipio de Buriticá y le habría realizado la exigencia económica mediante amenazas. Ante el temor generado por la situación, el finquero decidió denunciar ante el Gaula Militar y el CTI.

Tras conocer el caso, las autoridades activaron un operativo para identificar y detener al presunto responsable. Como parte del procedimiento, los uniformados coordinaron una entrega controlada del dinero en un centro comercial de Medellín.

El señalado habría llegado al lugar con la intención de recibir la millonaria suma que estaba reclamando. En ese momento, los integrantes de las autoridades procedieron a efectuar la captura en flagrancia.

De acuerdo con la información entregada por la institución militar, el detenido haría parte de la delincuencia común y no estaría vinculado a alguno de los grupos armados ilegales que tienen presencia en la zona donde fue contactada la víctima.

En un segundo procedimiento relacionado con extorsión, el Gaula Militar de la Cuarta Brigada capturó a otro hombre, señalado de intimidar a personas en Santa Rosa de Osos, Gómez Plata y Carolina del Príncipe.

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Las autoridades indicaron que este segundo capturado sería presunto integrante del frente 36 y estaría relacionado con hechos de extorsión en esas poblaciones. Su ubicación se produjo en Barbosa, en el Norte del Valle de Aburrá, donde fue detenido con apoyo del CTI.

Los dos procedimientos hacen parte de las acciones de las autoridades contra este delito. La extorsión en Medellín y otras zonas de Antioquia continúa siendo objeto de operativos de investigación y control por parte de la Fuerza Pública.

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