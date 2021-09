Intentaron extorsionar a Dani Duke con fotos íntimas

Daniela Duque, más conocida como Dani Duke, contó que le intentaron sacar provecho de unas fotos íntimas que tenía en un iPad que le robaron y la han amenazado con publicarlas.

Dani Duke tiene una relación con el creador de contenido Mauricio Gómez, reconocido como ‘La Liendra’ en redes sociales.

La maquilladora detalló a través de sus estados de Instagram que dichas fotos fueron hechas para un proyecto de una página web de contenido exclusivo que planeaba lanzar dentro de un mes.

La novia de ‘La Liendra’ decidió denunciar el intento de extorsión, este fue el mensaje que le llegó a su correo electrónico: «Mi amor no busque más el iPad que como que ya apareció y también estas fotos. Si quiere me escribe cuadramos o usted me dice porque están melas pa Telegram».