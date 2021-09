Elizabeth Loaiza denunció que le sacaron millones de dos de sus cuentas bancarias

La reconocida modelo Elizabeth Loaiza, recientemente denunció a través de su cuenta de Instagram, que fue víctima de un robo en dos de sus cuentas bancarias.

Según dijo, lograron sacarle de sus cuentas más de 8 millones de pesos en un día, y, tras solicitarle una explicación al banco por lo ocurrido, al parecer, no le va a responder por el dinero supuestamente robado.

«Me robaron en dos cuentas de Bancolombia y no es la primera vez. Esta vez se metieron a dos cuentas personales donde se manejan los recursos de dos empresas y robaron más de 8 millones de pesos. A las 2 cuentas se ingresa con el mismo usuario y la misma clave», contó Elizabeth Loaiza.

Asimismo, recordó que ya había sido víctima de este tipo de situaciones una vez, cuando le robaron 13 millones de pesos de una de sus cuentas, sin embargo, ese dinero fue regresado por la entidad bancaria.

Pero esta vez, al parecer, no contará con la misma suerte según contó: «Entonces ahí no se que hacer. Para recoger esa plata se deben vender muchos productos y es el trabajo arduo del día a día. Es increíble que la respuesta de ellos sea que cambie la clave y el usuario para que no me vuelven a robar pero Y EL DINERO QUIEN ME LO REGRESA?», escribió Elizabeth Loaiza en la publicación.

Esta fue la denuncia de Elizabeth Loaiza

