Resumen: Justicia colombiana ratificó la extinción de dominio del antiguo "Museo de Pablo Escobar" en Medellín. Terreno de la propiedad pasa a manos del Estado.

‘No podemos permitir la apología al narcotráfico’: Fico Gutiérrez respalda la extinción de dominio al museo de Pablo Escobar

El Tribunal Administrativo de Antioquia y jueces de la República ratificaron de forma definitiva la extinción de dominio sobre el predio donde funcionaba el mal llamado «Museo de Pablo Escobar», ubicado en el sector de La Asomadera, en la vía Las Palmas.

Con este fallo, los familiares del extinto capo del Cartel de Medellín pierden de manera irreversible cualquier derecho sobre el inmueble, y la codiciada propiedad pasa formalmente a ser patrimonio exclusivo del Estado colombiano, cerrando un ciclo de ilegalidad que duró décadas.

La investigación penal de la Fiscalía General de la Nación demostró que la lujosa mansión fue adquirida entre los años 80 y 90 con recursos provenientes de masacres, secuestros y narcotráfico.

Tras la muerte del capo en 1993, la organización criminal montó una red de testaferros para camuflar el bien, colocando escrituras a nombre de terceros mientras Roberto Escobar Gaviria, alias «El Osito», ejercía el control real y clandestino del lugar.

En este sitio se explotaba comercialmente la tragedia de la ciudad, cobrando altas sumas en dólares a turistas extranjeros. Sin embargo, la infraestructura ya fue demolida en su totalidad por infracciones urbanísticas, y el lote quedó bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para proyectos de utilidad pública.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la decisión judicial de orden público. El mandatario recordó que la mafia cobró la vida de 46.612 personas de forma violenta en la ciudad entre 1983 y 1994, por lo que no se puede tolerar la apología al delito.

«Esta propiedad hoy pasa a manos del Estado… Es un mensaje para los cabecillas que hoy combatimos: los delincuentes no pueden pensar en legalizar dineros ilícitos. Ese es el deber ser, no como hoy pasa con el gobierno en cabeza de un Petro que lo único que hace es darle beneficios a los peores criminales», sentenció enfáticamente el mandatario local a través de sus canales oficiales.

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