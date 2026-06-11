Resumen: La Alcaldía de Medellín detectó seis construcciones irregulares en el cerro Pan de Azúcar, ubicadas en una zona protegida y con alta amenaza de deslizamientos. El hallazgo, realizado mediante monitoreo satelital y verificaciones en terreno, dio paso a procesos sancionatorios para proteger este ecosistema estratégico y su valor patrimonial.

Construían en zona protegida y con riesgo de deslizamiento: hallan seis edificaciones ilegales en Medellín

En medio de las labores de vigilancia ambiental que adelanta el Distrito, seis construcciones irregulares fueron detectadas en el cerro Pan de Azúcar, uno de los ecosistemas estratégicos de Medellín. Las edificaciones se levantaron dentro de una zona de protección ambiental y, según las autoridades, representan no solo una afectación al entorno natural, sino también un riesgo para quienes habitan o desarrollan obras en ese sector.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, tres de las estructuras ya están siendo utilizadas como viviendas, mientras que las otras tres permanecen en etapa de construcción. Todas fueron ubicadas en inmediaciones de la quebrada La Loquita, ocupando una franja restringida destinada a la protección del recurso hídrico.

La normativa limita este tipo de intervenciones cerca de las fuentes hídricas para preservar los ecosistemas y evitar afectaciones ambientales. En este caso, las construcciones fueron identificadas a menos de 30 metros de la quebrada, situación que llevó a las autoridades a activar los procedimientos correspondientes.

A esto se suma un agravante: el terreno donde fueron levantadas presenta una alta amenaza por movimientos en masa, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos y pone en peligro a quienes ocupan o adelantan obras en el lugar.

Un área con valor ambiental y patrimonial

El sector intervenido hace parte de un territorio protegido por la Nación. Además de su importancia ecológica, está reconocido como Bien de Interés Cultural y Zona Arqueológica de la cuenca alta de la quebrada Piedras Blancas, por lo que cualquier ocupación no autorizada genera preocupación por sus posibles efectos sobre el patrimonio natural y cultural.

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Ante este panorama, la Secretaría de Gestión y Control Territorial elaboró seis informes técnicos que serán remitidos a las autoridades competentes para que se adelanten las actuaciones administrativas y sancionatorias a que haya lugar. La medida busca frenar nuevas intervenciones ilegales y reforzar la protección de este cerro tutelar de la ciudad.

Vigilancia satelital para detectar ocupaciones

La identificación de estas estructuras fue posible gracias al fortalecimiento de las herramientas tecnológicas utilizadas por la Administración Distrital para monitorear el territorio. Medellín cuenta con software especializado y seguimiento satelital diario a través de imágenes de Planet Labs, lo que permite detectar cambios en el uso del suelo y advertir tempranamente posibles ocupaciones irregulares.

La información recopilada mediante estas plataformas es verificada posteriormente con inspecciones en terreno, lo que facilita establecer el estado de las edificaciones y definir las acciones que deben adoptarse.

Según cifras entregadas por la Alcaldía, desde 2025 se han recuperado 849 metros cuadrados de espacio público en el cerro Pan de Azúcar y se han realizado 114 recorridos de control para fortalecer la vigilancia sobre este ecosistema estratégico.

Las autoridades señalaron que continuarán combinando tecnología y presencia institucional para prevenir nuevas invasiones en zonas protegidas, preservar áreas de alto valor ambiental y reducir los riesgos derivados de construcciones levantadas en sectores no aptos para el desarrollo urbanístico.