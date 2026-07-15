Resumen: La Policía ocupó 52 bienes avaluados en más de $14.100 millones en Antioquia dentro de un proceso de extinción de dominio contra una estructura criminal.

¡Golpe millonario al crimen! Ocupan bienes por más de $14 mil millones en Antioquia

Un nuevo golpe contra las finanzas del crimen organizado fue propinado por las autoridades en Antioquia con la ocupación de 52 bienes avaluados en más de $14.100 millones, como parte de un proceso de extinción de dominio dirigido contra la estructura criminal Uldar Cardona Rueda.

La intervención fue desarrollada mediante la Operación Thor, liderada por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), el Grupo de Extinción de Dominio, Crimen Organizado y el Grupo Aquiles, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Las diligencias se realizaron en los municipios de Caucasia, Nechí, Envigado y Sabaneta.

De acuerdo con la investigación, los bienes ocupados presuntamente pertenecían a un señalado cabecilla financiero de la organización criminal, quien habría adquirido estos activos con recursos provenientes del narcotráfico y la extorsión para ocultar el origen ilícito del dinero.

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Las autoridades indicaron que algunos de los inmuebles eran utilizados como lugares de descanso del presunto integrante de la estructura y de su núcleo familiar, además de servir como refugio temporal para otros miembros de interés para los organismos de seguridad.

Con esta acción judicial, la Policía busca afectar la capacidad económica, logística y de expansión de la organización, evitando que los recursos presuntamente obtenidos mediante actividades ilícitas continúen fortaleciendo su accionar delictivo.

Los 52 bienes quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de extinción de dominio, mientras avanza el trámite judicial correspondiente.

La Policía Nacional reiteró que continuará desarrollando operaciones conjuntas con la Fiscalía General de la Nación para impactar las economías ilícitas de las estructuras criminales que delinquen en el departamento y fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana.

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