Resumen: Capturan en San Rafael al primero del cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia. Fredy Gil Hernández fue detenido por acceso carnal abusivo tras una denuncia ciudadana.

Capturan al primer hombre del cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia

En menos de cinco horas después de que se revelara el cartel de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia, las autoridades lograron la captura del primero de los 18 señalados.

Se trata de Fredy, quien fue detenido en el municipio de San Rafael, en el Oriente antioqueño, gracias a la oportuna denuncia de un ciudadano que lo reconoció y alertó a las autoridades locales.

El hombre tenía una orden de captura vigente por el delito de acceso carnal abusivo, ocurrido en agosto de 2024.

Según el reporte oficial, Fredy hacía parte del cartel de los más buscados, integrado por individuos señalados de cometer delitos como feminicidio, tentativa de feminicidio, acceso carnal violento, actos sexuales abusivos y violencia intrafamiliar.

Las autoridades reiteraron que ofrecen recompensas de hasta $50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los restantes 17 implicados.

Lea también: ¡Millonarios a vacaciones! Los embajadores quedaron eliminados de la Liga

El operativo, que se ejecutó sin contratiempos, representa un primer avance en la ofensiva de las autoridades departamentales contra los agresores sexuales y violentos que atentan contra mujeres, niñas y menores de edad.

Las líneas habilitadas para denunciar son el 123, el 3146887759 y el 3213947094, canales a los cuales la ciudadanía puede acudir para aportar información que ayude a ubicar a los prófugos.

Con este resultado, Antioquia da un primer paso en la búsqueda de justicia para las víctimas y en el cumplimiento del propósito de reducir los delitos basados en género en el departamento.

Más noticias de Antioquia